Фармацевтический гигант AstraZeneca пожаловался на российских конкурентов из-за лекарства от рака

AstraZeneca оспорила патент на российский аналог своего онкопрепарата «Тагриссо»

22 августа 2024 в 14:31 Размер текста - 17 +

Фармацевтический гигант AstraZeneca пожаловался в суд из-за аналога лекарства от рака, сообщает Роспатент Фото: Денис Моргунов © URA.RU Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca подала жалобу в судебном порядке на российских конкурентов за выпуск аналогичного препарата от рака. Соответствующая информация содержится на сайте Роспатента. «Соответствующее решение палата по патентным спорам приняла 14 августа этого года, рассмотревшая поданное иностранной компанией возражение на регистрацию патента на „Осимертиниб“ от „Аксельфарм“», — передает РБК со ссылкой на данные Роспатента. Отмечается, что AstraZeneca выпустила препарат «Тагриссо», который применяется при лечении рака легкого, и запатентовала его до 2032 года. В мае российская компания «Аксельфарм» выпускает свой аналог «Осимертиниб». В июле фармацевтическая компания AstraZeneca подает жалобу в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку на нарушения законодательства в сфере закупок фальсифицированных, контрафактных и недоброкачественных лекарств. Ранее URA.RU писало, что в российских аптеках наблюдается дефицит жизненно важных медикаментов для лечения рака и диабета. Некоторые из них отсутствуют минимум в 67 регионах РФ. Проблемы наблюдаются с иностранными лекарствами с действующими веществами рибоциклиб, энзалутамид, олапариб, лорлатиниб, энтректиниб и кабозантиниб. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca подала жалобу в судебном порядке на российских конкурентов за выпуск аналогичного препарата от рака. Соответствующая информация содержится на сайте Роспатента. «Соответствующее решение палата по патентным спорам приняла 14 августа этого года, рассмотревшая поданное иностранной компанией возражение на регистрацию патента на „Осимертиниб“ от „Аксельфарм“», — передает РБК со ссылкой на данные Роспатента. Отмечается, что AstraZeneca выпустила препарат «Тагриссо», который применяется при лечении рака легкого, и запатентовала его до 2032 года. В мае российская компания «Аксельфарм» выпускает свой аналог «Осимертиниб». В июле фармацевтическая компания AstraZeneca подает жалобу в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку на нарушения законодательства в сфере закупок фальсифицированных, контрафактных и недоброкачественных лекарств. Ранее URA.RU писало, что в российских аптеках наблюдается дефицит жизненно важных медикаментов для лечения рака и диабета. Некоторые из них отсутствуют минимум в 67 регионах РФ. Проблемы наблюдаются с иностранными лекарствами с действующими веществами рибоциклиб, энзалутамид, олапариб, лорлатиниб, энтректиниб и кабозантиниб.