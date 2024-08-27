Россияне массово стали искать репетиторов для дошкольников

27 августа 2024 в 08:50 Размер текста - 17 +

Каллиграфия является одним из лидеров с ростом спроса среди родителей дошкольников на 44% Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В России наблюдается значительный рост спроса на услуги репетиторов для дошкольников. Об этом сообщили авторы исследования сервиса онлайн услуг. «В августе спрос на услуги репетиторов для дошкольников вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интерес россиян к занятиям по подготовке к школе увеличился почти на четверть (24%)», — написали в РБК со ссылкой на исследование сервиса «Авито Услуги». В этом году особенно востребованы занятия по скорочтению, где спрос увеличился на 57% по сравнению с августом прошлого года. Ментальная арифметика, которая развивает навыки счета «в уме», также пользуется популярностью — спрос на такие занятия вырос на 52%. Тройку замыкает каллиграфия, которая привлекает родителей своим потенциалом улучшить почерк и аккуратность письма, с увеличением спроса на 44%. Кроме того, занятия робототехникой, которые учат детей основам механики, электроники и программирования, становятся все более популярными, с ростом спроса на 30%. Ранее в Рособрнадзоре заявили о необходимости вернуть педагогов, работающих в частных уроках, обратно в общеобразовательные учреждения. Существующий тренд, при котором учителя переходят в репетиторство, создает конкуренцию школьному образованию. Ранее учителя совмещали работу в школе и частные занятия, но теперь многие покинули учебные заведения, чтобы работать на более выгодных условиях. Нехватка квалифицированных кадров ощущается остро. Рособрнадзор планирует снизить популярность репетиторства через внедрение единого перечня учебников и образовательных программ, сообщает МК. RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России наблюдается значительный рост спроса на услуги репетиторов для дошкольников. Об этом сообщили авторы исследования сервиса онлайн услуг. «В августе спрос на услуги репетиторов для дошкольников вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интерес россиян к занятиям по подготовке к школе увеличился почти на четверть (24%)», — написали в РБК со ссылкой на исследование сервиса «Авито Услуги». В этом году особенно востребованы занятия по скорочтению, где спрос увеличился на 57% по сравнению с августом прошлого года. Ментальная арифметика, которая развивает навыки счета «в уме», также пользуется популярностью — спрос на такие занятия вырос на 52%. Тройку замыкает каллиграфия, которая привлекает родителей своим потенциалом улучшить почерк и аккуратность письма, с увеличением спроса на 44%. Кроме того, занятия робототехникой, которые учат детей основам механики, электроники и программирования, становятся все более популярными, с ростом спроса на 30%. Ранее в Рособрнадзоре заявили о необходимости вернуть педагогов, работающих в частных уроках, обратно в общеобразовательные учреждения. Существующий тренд, при котором учителя переходят в репетиторство, создает конкуренцию школьному образованию. Ранее учителя совмещали работу в школе и частные занятия, но теперь многие покинули учебные заведения, чтобы работать на более выгодных условиях. Нехватка квалифицированных кадров ощущается остро. Рособрнадзор планирует снизить популярность репетиторства через внедрение единого перечня учебников и образовательных программ, сообщает МК.RU.