В постпредстве РФ рассказали о масштабах дезертирства в рядах в ВСУ

Полянский: дезертирство в рядах ВСУ достигло невообразимых масштабов

30 августа 2024 в 22:38 Размер текста - 17 +

Власти Украины могут лишь силой заставлять воевать бойцов ВСУ, заявил Дмитрий Полянский Фото: Официальный сайт президента Украины Дезертирство в рядах Вооруженных сил Украины достигло невообразимых масштабов. С такой оценкой выступил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. По его мнению, Киев может лишь силой заставлять украинских бойцов воевать против РФ. «Нет ничего удивительного в том, что дезертирство в украинской армии достигло невообразимых масштабов. <…> Не позволяйте себя обмануть — кровавый украинский главарь сегодня может заставить свой народ воевать только силой и принуждением», — заявил Полянский. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что ВСУ держатся лишь благодаря западному вооружению, инструкторам и наемникам. В июне 2024 года в ВСУ разрешили брать на службу дезертиров. Экс-депутат Верховной Рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник заявлял URA.RU, что за первый квартал текущего года из украинской армии дезертировали около 25 тысяч человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дезертирство в рядах Вооруженных сил Украины достигло невообразимых масштабов. С такой оценкой выступил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. По его мнению, Киев может лишь силой заставлять украинских бойцов воевать против РФ. «Нет ничего удивительного в том, что дезертирство в украинской армии достигло невообразимых масштабов. <…> Не позволяйте себя обмануть — кровавый украинский главарь сегодня может заставить свой народ воевать только силой и принуждением», — заявил Полянский. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что ВСУ держатся лишь благодаря западному вооружению, инструкторам и наемникам. В июне 2024 года в ВСУ разрешили брать на службу дезертиров. Экс-депутат Верховной Рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник заявлял URA.RU, что за первый квартал текущего года из украинской армии дезертировали около 25 тысяч человек.