Дезертирство в рядах Вооруженных сил Украины достигло невообразимых масштабов. С такой оценкой выступил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. По его мнению, Киев может лишь силой заставлять украинских бойцов воевать против РФ.
«Нет ничего удивительного в том, что дезертирство в украинской армии достигло невообразимых масштабов. <…> Не позволяйте себя обмануть — кровавый украинский главарь сегодня может заставить свой народ воевать только силой и принуждением», — заявил Полянский. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что ВСУ держатся лишь благодаря западному вооружению, инструкторам и наемникам.
В июне 2024 года в ВСУ разрешили брать на службу дезертиров. Экс-депутат Верховной Рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник заявлял URA.RU, что за первый квартал текущего года из украинской армии дезертировали около 25 тысяч человек.
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