В постпредстве РФ рассказали о масштабах дезертирства в рядах в ВСУ

Полянский: дезертирство в рядах ВСУ достигло невообразимых масштабов
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Вооруженные силы Украины.stock, всу, stock
Власти Украины могут лишь силой заставлять воевать бойцов ВСУ, заявил Дмитрий Полянский Фото:

Дезертирство в рядах Вооруженных сил Украины достигло невообразимых масштабов. С такой оценкой выступил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. По его мнению, Киев может лишь силой заставлять украинских бойцов воевать против РФ.

«Нет ничего удивительного в том, что дезертирство в украинской армии достигло невообразимых масштабов. <…> Не позволяйте себя обмануть — кровавый украинский главарь сегодня может заставить свой народ воевать только силой и принуждением», — заявил Полянский. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что ВСУ держатся лишь благодаря западному вооружению, инструкторам и наемникам.

В июне 2024 года в ВСУ разрешили брать на службу дезертиров. Экс-депутат Верховной Рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник заявлял URA.RU, что за первый квартал текущего года из украинской армии дезертировали около 25 тысяч человек.

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Дезертирство в рядах Вооруженных сил Украины достигло невообразимых масштабов. С такой оценкой выступил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. По его мнению, Киев может лишь силой заставлять украинских бойцов воевать против РФ. «Нет ничего удивительного в том, что дезертирство в украинской армии достигло невообразимых масштабов. <…> Не позволяйте себя обмануть — кровавый украинский главарь сегодня может заставить свой народ воевать только силой и принуждением», — заявил Полянский. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что ВСУ держатся лишь благодаря западному вооружению, инструкторам и наемникам. В июне 2024 года в ВСУ разрешили брать на службу дезертиров. Экс-депутат Верховной Рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник заявлял URA.RU, что за первый квартал текущего года из украинской армии дезертировали около 25 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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