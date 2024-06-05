Госбюро расследований Украины разрешило Вооруженным Силам Украины (ВСУ) принимать на службу дезертиров. Данная информация содержится в письме директора бюро Алексея Сухачова главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому.
«Просим ориентировать командиров воинских частей на необходимости обеспечения принятия вышеуказанных военнослужащих, которые добровольно вернулись в воинские части и изъявили желание для прохождения дальнейшей военной службы, назначать их на должности и продолжать военную службу со дня назначения на должности», — отмечается в письме. Информацию передает РИА Новости со ссылкой на копию текста послания.
В случае добровольного возвращения военнослужащих в части, их право на денежное обеспечение может быть возобновлено. Это следует из копии документа.
Ранее стало известно, что, чтобы уехать на Украину, западные наемники берут отпуска или увольняются с военной службы. По словам главы делегации РФ на переговорах в Вене Константина Гаврилова, запрет на наушничество в некоторых странах искусственный, и командование приказывает бойцам увольняться или уходить в отпуск, чтобы те приехали на СВО.
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