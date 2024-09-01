Иностранных наемников заподозрили в военных преступлениях в Харьковской области

01 сентября 2024 в 09:10 Размер текста - 17 +

Три иностранных гражданина подозреваются в военных преступлениях в Харьковской области Фото: U.S. Army / Pfc. Michael Britt новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Харьковской области установлены личности трех иностранных граждан, подозреваемых в военных преступлениях. Среди них — два офицера из Франции и сорокалетний гражданин Дании, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. «Установлена еще личность трех, как мы их квалифицируем, военных преступников. <…> Это два офицера из Франции и гражданин Дании сорока лет», — сообщил Виталий Ганчев в интервью РИА Новости. По его словам, установлены данные двух французских граждан — Карте Франк Мишель Микаеля и Эвана Контен Этьен Жана и датчанина — Фриса Мартина. На данный момент правоохранительные органы работают над установлением местонахождения данных лиц и подготовкой материалов для передачи их следствию. Ранее в Курской области бойцы спецназа «Ахмат» ликвидировали немецких и польских наемников. По словам командира отряда с позывным «Каштан», солдаты определили национальность противника по диалогам во время боя. Это позволило установить факт участия иностранных наемников в конфликте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Харьковской области установлены личности трех иностранных граждан, подозреваемых в военных преступлениях. Среди них — два офицера из Франции и сорокалетний гражданин Дании, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. «Установлена еще личность трех, как мы их квалифицируем, военных преступников. <…> Это два офицера из Франции и гражданин Дании сорока лет», — сообщил Виталий Ганчев в интервью РИА Новости. По его словам, установлены данные двух французских граждан — Карте Франк Мишель Микаеля и Эвана Контен Этьен Жана и датчанина — Фриса Мартина. На данный момент правоохранительные органы работают над установлением местонахождения данных лиц и подготовкой материалов для передачи их следствию. Ранее в Курской области бойцы спецназа «Ахмат» ликвидировали немецких и польских наемников. По словам командира отряда с позывным «Каштан», солдаты определили национальность противника по диалогам во время боя. Это позволило установить факт участия иностранных наемников в конфликте.