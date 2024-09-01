Иностранных наемников заподозрили в военных преступлениях в Харьковской области

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Три иностранных гражданина подозреваются в военных преступлениях в Харьковской области Фото:
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В Харьковской области установлены личности трех иностранных граждан, подозреваемых в военных преступлениях. Среди них — два офицера из Франции и сорокалетний гражданин Дании, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Установлена еще личность трех, как мы их квалифицируем, военных преступников. <…> Это два офицера из Франции и гражданин Дании сорока лет», — сообщил Виталий Ганчев в интервью РИА Новости.

По его словам, установлены данные двух французских граждан — Карте Франк Мишель Микаеля и Эвана Контен Этьен Жана и датчанина — Фриса Мартина. На данный момент правоохранительные органы работают над установлением местонахождения данных лиц и подготовкой материалов для передачи их следствию.

Ранее в Курской области бойцы спецназа «Ахмат» ликвидировали немецких и польских наемников. По словам командира отряда с позывным «Каштан», солдаты определили национальность противника по диалогам во время боя. Это позволило установить факт участия иностранных наемников в конфликте.

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В Харьковской области установлены личности трех иностранных граждан, подозреваемых в военных преступлениях. Среди них — два офицера из Франции и сорокалетний гражданин Дании, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. «Установлена еще личность трех, как мы их квалифицируем, военных преступников. <…> Это два офицера из Франции и гражданин Дании сорока лет», — сообщил Виталий Ганчев в интервью РИА Новости. По его словам, установлены данные двух французских граждан — Карте Франк Мишель Микаеля и Эвана Контен Этьен Жана и датчанина — Фриса Мартина. На данный момент правоохранительные органы работают над установлением местонахождения данных лиц и подготовкой материалов для передачи их следствию. Ранее в Курской области бойцы спецназа «Ахмат» ликвидировали немецких и польских наемников. По словам командира отряда с позывным «Каштан», солдаты определили национальность противника по диалогам во время боя. Это позволило установить факт участия иностранных наемников в конфликте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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