Работа с президентом США и карьера на «Первом»: за что Дмитрию Саймсу пообещали 60 лет тюрьмы в США

Политологу Саймсу и его жене грозит до 60 лет заключения в США

06 сентября 2024 в 02:40 Размер текста - 17 +

На фотографии политолог Саймс выступает на Форуме многополярности Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Власти США обвинили американского политолога и ведущего Первого канала Дмитрия Саймса и его супругу Анастасию в нарушении американских санкций. В случае осуждения Саймсу грозит максимальное наказание в размере 20 лет тюремного заключения по каждому из трех пунктов обвинения. Об этом сообщает Минюст Соединенных Штатов Америки. Подробности уголовного преследования политолога — в материале URA.RU. Работа с президентом США и аналитика на «Первом канале» Дмитрий Саймс (имя при рождении Дмитрий Константинович Симис), известный американский политолог советского происхождения, родился 29 октября 1947 года в Москве. За время своей карьеры Саймс стал влиятельным экспертом в сферах международной политики и аналитики, проявив себя в различных престижных институтах. Его карьера началась в Центре стратегических и международных исследований, где он занимал должность научного сотрудника. Позже он руководил российскими и евроазиатскими программами в Фонде Карнеги* (признан иноагентом), а также преподавал в таких учебных заведениях, как Университет Джонса Хопкинса, Колумбийский университет и Калифорнийский университет в Беркли. С 1978 года Саймс возглавил отдел исследований СССР в Георгтаунском университете, одновременно работая внештатным корреспондентом радио «Свобода»* (признано иноагентом) в Вашингтоне. В 1994 году, по назначению бывшего президента Ричарда Никсона, он стал председателем и генеральным директором Центра национальных интересов в Вашингтоне (ранее Никсоновский центр), а также исполнял роль неофициального советника Никсона по внешней политике. Он также выступал издателем и генеральным директором журнала The National Interest («Национальный интерес»). Саймс также был связан с президентской кампанией и администрацией Дональда Трампа. Дмитрий Саймс не остался в стороне и от участия в российских медиа. С сентября 2018 года он ведет общественно-политическое ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале». Также он принимает участие в качестве эксперта в российских политических телевизионных передачах и печатных изданиях. Саймс считается заслуженным экспертом по России (на фото Дмитрий Саймс и Сергей Лавров в 2006 году) Фото: Эдуард Песов / РИА Новости Расследование против Саймса инициировали в США В августе The New York Times сообщила, что Министерство юстиции США запустило масштабное уголовное расследование относительно американцев, сотрудничающих с российскими государственными телеканалами. В рамках расследования были проведены обыски в домах нескольких фигурантов, включая Саймса и бывшего инспектора ООН по вооружениям Скотта Риттера. Саймс утверждает, что это давление связано с тем, что он идет против политического мейнстрима. Он подчеркнул, что «это попытка запугать не только представителей России, но и тех, кто занимается противостоянием официальной политике». Несмотря на обыски, Саймс заявил о своем незнании в отношении того, в чем конкретно его подозревает ФБР, проводя обыски в его поместье Patria в штате Вирджиния. Расследование связано с подозрением, что Россия может попытаться повлиять на исход различных международных выборов, включая предстоящие президентские выборы в США. По мере развития дела Министерство юстиции США рискует столкнуться с политическими последствиями, поскольку преследование американцев, сотрудничающих с государственными медиа, может противоречить Первой поправке к Конституции США, защищающей свободу слова. Российские власти категорически отвергают все обвинения в том, что они пытаются вмешаться в выборы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие обвинения параноидальными и не имеющими отношения к реальности. Президент РФ Владимир Путин и политолог Саймс на пленарном заседании ПМЭФ Фото: Рамиль Ситдиков / Фотохост-агентство РИА Новости Минюст США и судебные обвинения Министерство юстиции на своем сайте обнародовало два обвинительных заключения, обвиняющих 76-летнего Саймса и 55-летнюю Анастасию Саймс, оба из Хантли, штат Вирджиния, и России, в двух отдельных схемах нарушения санкций США. Семейную пару обвиняют в получении и отмывании более одного миллиона долларов от российской телекомпании «Первый канал», находящейся под западными санкциями. Кроме того, в обвинительном заключении утверждают, что Анастасия Саймс якобы получила деньги от российского олигарха Александра Удодова. Его Штаты подвергли санкциям «за деятельность в секторе управленческого консалтинга в экономике РФ». По мнению Минюста США, супруга Саймса скупала произведения искусства и антиквариат в интересах Удодова для их дальнейшей отправки в Россию. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и Саймс (слева направо) во время награждения лауреатов премии правительства РФ 2023 года в области СМИ Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС *«Фонд Карнеги за международный мир» — признан в РФ иноагентом и нежелательной организацией *Радио Свобода — признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

