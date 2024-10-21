Ушаков объяснил, почему Россия и Иран не подпишут договор о партнерстве на саммите БРИКС

Российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве государств в ближайшее время, но не на саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщил URA.RU помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Такая договоренность действительно достигнута. Чтобы не подписывать столь важный документ на скорую руку, решили подписать его в ходе визита нового иранского президента в Москву. Стороны, я полагаю, в самое ближайшее время согласуют временные параметры предстоящего визита. Я думаю, что в ходе беседы в Казани президенты также эту тему затронут, она затрагивалась и в ходе их контактов в Ашхабаде. Сейчас просто будет с обеих сторон подтверждено, что в ближайшее время мы, и в Москве, и в Тегеране, найдем в графиках нашего президента и президента Ирана подходящее для визита окно», — заявил Ушаков на брифинге по саммиту БРИКС в Казани.
По словам помощника президента, подписания договора можно ждать до конца 2024 года. Ни одна из сторон не намерена откладывать этот визит, подчеркнул Ушаков.
Ранее посол Ирана Казем Джалали заявил, что соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве будет подписано после саммита БРИКС в ходе отдельного визита Пезешкиана в Москву. Дипломат также указал, что договор будет полностью подготовлен и заключен «в ближайшем будущем».
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