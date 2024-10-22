Песков объяснил тонкости перевода в беседах Путина с иностранными коллегами

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Дмитрий Песков рассказал, что синхронный перевод на встречах Путина с иностранными коллегами возможен только при наличии квалификации у переводчика
Дмитрий Песков рассказал, что синхронный перевод на встречах Путина с иностранными коллегами возможен только при наличии квалификации у переводчика Фото:

Синхронный перевод на переговорах президента России Владимира Путина с иностранными коллегами предусмотрен, если переводчик обладает необходимой квалификацией. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

«Если есть переводчик, который обладает необходимой квалификацией для синхронного перевода, то тогда синхронный перевод. Если в настоящий момент такого переводчика нет, то тогда последовательный», — заявил Песков в ответ на вопрос telegram-канала Shot.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече в рамках саммита БРИКС с премьер-министром Индии Нарендрой Моди забыл, что переводчик должен синхронно переводить речь российского главы. После завершения своего вступительного слова Путин с улыбкой отметил, что его слова понятны Моди благодаря теплым отношениям между Россией и Индией.

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Синхронный перевод на переговорах президента России Владимира Путина с иностранными коллегами предусмотрен, если переводчик обладает необходимой квалификацией. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. «Если есть переводчик, который обладает необходимой квалификацией для синхронного перевода, то тогда синхронный перевод. Если в настоящий момент такого переводчика нет, то тогда последовательный», — заявил Песков в ответ на вопрос telegram-канала Shot. Ранее президент России Владимир Путин на встрече в рамках саммита БРИКС с премьер-министром Индии Нарендрой Моди забыл, что переводчик должен синхронно переводить речь российского главы. После завершения своего вступительного слова Путин с улыбкой отметил, что его слова понятны Моди благодаря теплым отношениям между Россией и Индией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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