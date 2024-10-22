Песков объяснил тонкости перевода в беседах Путина с иностранными коллегами

Синхронный перевод на переговорах президента России Владимира Путина с иностранными коллегами предусмотрен, если переводчик обладает необходимой квалификацией. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
«Если есть переводчик, который обладает необходимой квалификацией для синхронного перевода, то тогда синхронный перевод. Если в настоящий момент такого переводчика нет, то тогда последовательный», — заявил Песков в ответ на вопрос telegram-канала Shot.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече в рамках саммита БРИКС с премьер-министром Индии Нарендрой Моди забыл, что переводчик должен синхронно переводить речь российского главы. После завершения своего вступительного слова Путин с улыбкой отметил, что его слова понятны Моди благодаря теплым отношениям между Россией и Индией.
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