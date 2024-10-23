США побоялись признаться Зеленскому, что отвергли его «план победы»

23 октября 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

В США отвергли «план победы» президента Украины Владимира Зеленского. Однако об этом ему не говорят напрямую, сообщает The Economist. «США отвергло так называемый „план победы“ Зеленского, но не говорит ему об этом открыто», — говорится в материале. Также отмечается, что у Украины сейчас тяжелое положение. Страна теряет территории в Донбассе, которые удерживали ВСУ. При этом же украинская сторона постепенно лишается военной поддержки со стороны западных стран. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал «план победы» украинского лидера. По его словам, он является абсолютно нереалистичным и неосуществимым. Кроме того, Фицо отметил, что, узнав про этот план, премьеры других стран хватились за головы.