В Китае впервые за два года хорошо заплатили за российскую нефть

Российская нефть ESPO продается на китайском рынке за 0,7 долларов за баррель
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Стоимость российской нефти ESPO выросла в Китае впервые за два года
Стоимость российской нефти ESPO выросла в Китае впервые за два года Фото:

Российская нефть марки ESPO вновь начала торговаться на китайском рынке с премией к ближневосточному эталону Dubai, после того как почти два с половиной года наблюдался дисконт. Сейчас нефть из России продается за 0,7 долларов за баррель. Об этом сообщили в Центре ценовых индексов (ЦЦИ).

«Последние 2,5 года наблюдался дисконт [к Dubai], но в конце октября премия вернулась», — отмечает аналитик ЦЦИ Давид Мартиросян. По его словам, премия ESPO к Platts Dubai на базисе CIF в Китае достигла около 0,7 долларов за баррель.

Кроме того, ранее была зафиксирована премия на ESPO по отношению к европейскому эталону Brent для китайского рынка, хотя такое сравнение менее типично. В конце сентября она составляла от 0,2 до 0,5 долларов на базисе DES и была зафиксирована впервые с ноября 2023 года, как сообщает агентство Reuters.

Ранее депутаты Сената парламента Казахстана приняли законопроект, согласно которому транспортировка российской нефти в Китай будет проходить до 1 января 2034 года. Планируется, в долгосрочной перспективе уровень транспортировки нефти дойдет до объема в 10 миллионов тонн в год. Реализацией соглашения от стороны РФ будет заниматься компания «Роснефть», от стороны Казахстана — министерство энергетики.

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Российская нефть марки ESPO вновь начала торговаться на китайском рынке с премией к ближневосточному эталону Dubai, после того как почти два с половиной года наблюдался дисконт. Сейчас нефть из России продается за 0,7 долларов за баррель. Об этом сообщили в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). «Последние 2,5 года наблюдался дисконт [к Dubai], но в конце октября премия вернулась», — отмечает аналитик ЦЦИ Давид Мартиросян. По его словам, премия ESPO к Platts Dubai на базисе CIF в Китае достигла около 0,7 долларов за баррель. Кроме того, ранее была зафиксирована премия на ESPO по отношению к европейскому эталону Brent для китайского рынка, хотя такое сравнение менее типично. В конце сентября она составляла от 0,2 до 0,5 долларов на базисе DES и была зафиксирована впервые с ноября 2023 года, как сообщает агентство Reuters. Ранее депутаты Сената парламента Казахстана приняли законопроект, согласно которому транспортировка российской нефти в Китай будет проходить до 1 января 2034 года. Планируется, в долгосрочной перспективе уровень транспортировки нефти дойдет до объема в 10 миллионов тонн в год. Реализацией соглашения от стороны РФ будет заниматься компания «Роснефть», от стороны Казахстана — министерство энергетики.
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