Лавров рассказал о попытках вбить клин между Россией и Китаем

Информация о том, что Китай якобы недоволен тесным сотрудничеством между Россией и КНДР направлена на то, чтобы вбить клин между Москвой и Пекином. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Не знаю, что за этим стоит, но, наверное, вбить клин между Россией и КНР. Никаких обращений к нам по поводу отношений с КНДР не было», — сказал Лавров журналистам. По его словам, Москва и Пекином постоянно находятся на связи, регулярно проходят консультации о координации действий в отношении проблем, создаваемых Вашигтоном. Лавров отметил, что у двух стран позитивный диалог.
Ранее в Кремле заявляли, что РФ и Северная Корея являются не только близкими соседями, но и партнерами. Развитие двусторонних отношений между этими странами является проявлением суверенных прав РФ. Сотрудничество Москвы и Пхеньяна не должно никого беспокоить, передает RT.
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