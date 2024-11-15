Лавров рассказал о попытках вбить клин между Россией и Китаем

Лавров: между РФ и КНР вбивают клин данными о недовольстве ее сближением с КНДР
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, топ, лавров сергей
Лавров отметил, что у Москвы и Пекина налажен позитивный диалог Фото:

Информация о том, что Китай якобы недоволен тесным сотрудничеством между Россией и КНДР направлена на то, чтобы вбить клин между Москвой и Пекином. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Не знаю, что за этим стоит, но, наверное, вбить клин между Россией и КНР. Никаких обращений к нам по поводу отношений с КНДР не было», — сказал Лавров журналистам. По его словам, Москва и Пекином постоянно находятся на связи, регулярно проходят консультации о координации действий в отношении проблем, создаваемых Вашигтоном. Лавров отметил, что у двух стран позитивный диалог.

Ранее в Кремле заявляли, что РФ и Северная Корея являются не только близкими соседями, но и партнерами. Развитие двусторонних отношений между этими странами является проявлением суверенных прав РФ. Сотрудничество Москвы и Пхеньяна не должно никого беспокоить, передает RT.

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Информация о том, что Китай якобы недоволен тесным сотрудничеством между Россией и КНДР направлена на то, чтобы вбить клин между Москвой и Пекином. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Не знаю, что за этим стоит, но, наверное, вбить клин между Россией и КНР. Никаких обращений к нам по поводу отношений с КНДР не было», — сказал Лавров журналистам. По его словам, Москва и Пекином постоянно находятся на связи, регулярно проходят консультации о координации действий в отношении проблем, создаваемых Вашигтоном. Лавров отметил, что у двух стран позитивный диалог. Ранее в Кремле заявляли, что РФ и Северная Корея являются не только близкими соседями, но и партнерами. Развитие двусторонних отношений между этими странами является проявлением суверенных прав РФ. Сотрудничество Москвы и Пхеньяна не должно никого беспокоить, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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