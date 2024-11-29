Появилось видео с Белоусовым в КНДР

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Андрей Белоусов прилетел в КНДР
Андрей Белоусов прилетел в КНДР Фото:

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с официальным визитом в КНДР. По прибытии в международный аэропорт Сунан в пригороде Пхеньяна состоялась торжественная церемония встречи с участием роты почетного караула армии Северной Кореи. Соответствующим видео поделились Минобороны РФ.

«В международном аэропорту Сунан (пригород Пхеньяна) состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почетного караула Корейской народной армии», — рассказали URA.RU в ведомстве. На церемонии министра обороны РФ встретил его коллега из КНДР, генерал армии Но Гван Чхоль.

Во время визита Белоусов планирует провести серию встреч с военным и военно-политическим руководством КНДР. Эти переговоры направлены на развитие и углубление военного сотрудничества между Россией и Республикой Северная Корея. 

Ранее главу Минобороны РФ Андрея Белоусова заметили в КНДР, пишет «360.ru». По данным РБК, о подготовке визита не было известно раньше. С кем именно встретится Белоусов во время пребывания в Северной Корее, пока неизвестно.

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Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с официальным визитом в КНДР. По прибытии в международный аэропорт Сунан в пригороде Пхеньяна состоялась торжественная церемония встречи с участием роты почетного караула армии Северной Кореи. Соответствующим видео поделились Минобороны РФ. «В международном аэропорту Сунан (пригород Пхеньяна) состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почетного караула Корейской народной армии», — рассказали URA.RU в ведомстве. На церемонии министра обороны РФ встретил его коллега из КНДР, генерал армии Но Гван Чхоль. Во время визита Белоусов планирует провести серию встреч с военным и военно-политическим руководством КНДР. Эти переговоры направлены на развитие и углубление военного сотрудничества между Россией и Республикой Северная Корея.  Ранее главу Минобороны РФ Андрея Белоусова заметили в КНДР, пишет «360.ru». По данным РБК, о подготовке визита не было известно раньше. С кем именно встретится Белоусов во время пребывания в Северной Корее, пока неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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