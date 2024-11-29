Появилось видео с Белоусовым в КНДР

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с официальным визитом в КНДР. По прибытии в международный аэропорт Сунан в пригороде Пхеньяна состоялась торжественная церемония встречи с участием роты почетного караула армии Северной Кореи. Соответствующим видео поделились Минобороны РФ.
«В международном аэропорту Сунан (пригород Пхеньяна) состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почетного караула Корейской народной армии», — рассказали URA.RU в ведомстве. На церемонии министра обороны РФ встретил его коллега из КНДР, генерал армии Но Гван Чхоль.
Во время визита Белоусов планирует провести серию встреч с военным и военно-политическим руководством КНДР. Эти переговоры направлены на развитие и углубление военного сотрудничества между Россией и Республикой Северная Корея.
Ранее главу Минобороны РФ Андрея Белоусова заметили в КНДР, пишет «360.ru». По данным РБК, о подготовке визита не было известно раньше. С кем именно встретится Белоусов во время пребывания в Северной Корее, пока неизвестно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.