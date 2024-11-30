Врач указала на самые неочевидные причины набора лишнего веса

Врач Савосина: деформация суставов может быть причиной лишнего веса

30 ноября 2024 в 21:21 Размер текста - 17 +

Названы четыре неочевидные причины набора лишнего веса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Самыми неочевидными причинами набора лишнего веса оказались деформация суставов, плоскостопие, нарушение осанки и хроническая гипоксия. Об этом заявила врач-реабилитолог и фитнес-эксперт Леля Савосина. «Например, из-за сужения суставной щели суставы не могут сгибаться, разгибаться или вращаться в полном объеме, что, в свою очередь, снижает эффективность работы мышц», — пояснила врач для интернет-издания «Подмосковье сегодня». По ее словам, лишние килограммы перегружают суставы и провоцируют артроз. Савосина подчеркнула, что плоскостопие приводит к неправильной работе мышц ног, из-за этого страдает качество и скорость выполнения физических упражнений. Специалист добавила, что нарушение осанки и хроническая гипоксия тоже приводят к набору лишнего веса. При искривлении позвоночника затрудняется нормальное кровоснабжение, оно теряет силу. А общая гипоксия вызывает нехватку питательных веществ, отечность и слабость мышц. Специалист также предупредила об опасности похудения собственными силами, которое может привести к серьезным проблемам со здоровьем. «В первую очередь обратитесь за консультацией к диетологу, эндокринологу, кардиологу, а также грамотному фитнес-тренеру, который подберет для вас адекватную физическую нагрузку», — подытожила Савосина. Ранее врач-эндокринолог медкомпании «СберЗдоровье» Дарья Пронина поделилась с URA.RU рекомендациями по снижению избыточного веса. Во время похудения, по словам эксперта, необходимо обращать внимание на сигналы своего организма. Также Пронина отметила, что эффективным инструментом является ведение дневника питания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самыми неочевидными причинами набора лишнего веса оказались деформация суставов, плоскостопие, нарушение осанки и хроническая гипоксия. Об этом заявила врач-реабилитолог и фитнес-эксперт Леля Савосина. «Например, из-за сужения суставной щели суставы не могут сгибаться, разгибаться или вращаться в полном объеме, что, в свою очередь, снижает эффективность работы мышц», — пояснила врач для интернет-издания «Подмосковье сегодня». По ее словам, лишние килограммы перегружают суставы и провоцируют артроз. Савосина подчеркнула, что плоскостопие приводит к неправильной работе мышц ног, из-за этого страдает качество и скорость выполнения физических упражнений. Специалист добавила, что нарушение осанки и хроническая гипоксия тоже приводят к набору лишнего веса. При искривлении позвоночника затрудняется нормальное кровоснабжение, оно теряет силу. А общая гипоксия вызывает нехватку питательных веществ, отечность и слабость мышц. Специалист также предупредила об опасности похудения собственными силами, которое может привести к серьезным проблемам со здоровьем. «В первую очередь обратитесь за консультацией к диетологу, эндокринологу, кардиологу, а также грамотному фитнес-тренеру, который подберет для вас адекватную физическую нагрузку», — подытожила Савосина. Ранее врач-эндокринолог медкомпании «СберЗдоровье» Дарья Пронина поделилась с URA.RU рекомендациями по снижению избыточного веса. Во время похудения, по словам эксперта, необходимо обращать внимание на сигналы своего организма. Также Пронина отметила, что эффективным инструментом является ведение дневника питания.