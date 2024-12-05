Правительство РФ потратит триллионы, чтобы в стране появлялись многодетные семьи

Мишустин: меры поддержки на нацпроект «Семья» оцениваются в 17 трлн рублей

05 декабря 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

Правительство РФ дополнительно профинансирует нацпроект «Семья» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Поддержка россиян в рамках нового национального проекта «Семья» оцениваются в 17 трлн рублей. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. «Меры поддержки россиян, предусмотренные в новом нацпроекте „Семья“, оцениваются в 17 трлн рублей. В том числе они должны стимулировать появление большего количества многодетных семей», — сказал Мишустин во время совета по развитию и реализации нацпроектов. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что в 2025 году нужно значительно улучшить демографическую ситуацию. Он отметил, что это будет сложной задачей. Однако, по словам Путина, надо сделать все, чтобы выйти на рост рождаемости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поддержка россиян в рамках нового национального проекта «Семья» оцениваются в 17 трлн рублей. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. «Меры поддержки россиян, предусмотренные в новом нацпроекте „Семья“, оцениваются в 17 трлн рублей. В том числе они должны стимулировать появление большего количества многодетных семей», — сказал Мишустин во время совета по развитию и реализации нацпроектов. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что в 2025 году нужно значительно улучшить демографическую ситуацию. Он отметил, что это будет сложной задачей. Однако, по словам Путина, надо сделать все, чтобы выйти на рост рождаемости.