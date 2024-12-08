В Европе признали неудобную правду о США

Strategic Culture: США ведут мир к Третьей мировой войне
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Авторы Strategic Culture отметили, что Европа «разваливается по швам»
Авторы Strategic Culture отметили, что Европа «разваливается по швам» Фото:

Политика Соединенных Штатов в отношении Европы и России может привести к Третьей мировой войне. Такое мнение выразили авторы издания Strategic Culture.

«Слишком много европейцев поверили в ложь о том, что если мы разорвем все отношения с Россией, то это сделает нас в безопасности. На самом деле, это тянет нас все ближе к Третьей мировой войне», — отмечает автор статьи. По его словам, именно американское руководство усугубляет напряженность в мире, в частности в Европе, которая, по мнению автора, «разваливается по швам» и «сеет семена собственного взрыва».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Евросоюз может полностью распасться в течение следующих шести месяцев. Он уверен, что предстоящие тяжелые времена и отсутствие стабильности могут стать причиной краха европейского объединения, подобно карточному домику.

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Политика Соединенных Штатов в отношении Европы и России может привести к Третьей мировой войне. Такое мнение выразили авторы издания Strategic Culture. «Слишком много европейцев поверили в ложь о том, что если мы разорвем все отношения с Россией, то это сделает нас в безопасности. На самом деле, это тянет нас все ближе к Третьей мировой войне», — отмечает автор статьи. По его словам, именно американское руководство усугубляет напряженность в мире, в частности в Европе, которая, по мнению автора, «разваливается по швам» и «сеет семена собственного взрыва». Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Евросоюз может полностью распасться в течение следующих шести месяцев. Он уверен, что предстоящие тяжелые времена и отсутствие стабильности могут стать причиной краха европейского объединения, подобно карточному домику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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