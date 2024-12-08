Политика Соединенных Штатов в отношении Европы и России может привести к Третьей мировой войне. Такое мнение выразили авторы издания Strategic Culture.
«Слишком много европейцев поверили в ложь о том, что если мы разорвем все отношения с Россией, то это сделает нас в безопасности. На самом деле, это тянет нас все ближе к Третьей мировой войне», — отмечает автор статьи. По его словам, именно американское руководство усугубляет напряженность в мире, в частности в Европе, которая, по мнению автора, «разваливается по швам» и «сеет семена собственного взрыва».
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Евросоюз может полностью распасться в течение следующих шести месяцев. Он уверен, что предстоящие тяжелые времена и отсутствие стабильности могут стать причиной краха европейского объединения, подобно карточному домику.
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