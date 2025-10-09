США обладают оружием, которое еще не передавали Украине

У США есть мощное оружие, которое пока не передавалось Украине. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.
«Существует ряд мощных средств, которые мы пока не передали Украине», — сказал Уитакер, выступая на конференции по вопросам безопасности, проходившей в столице Латвии. По его словам, эти средства способны при необходимости нанести серьезный ущерб.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает вариант передачи Украине ракет Tomahawk в ограниченном количестве с целью усиления давления на Россию и стимулирования к началу переговоров. Если попытки начать переговорный процесс не увенчаются успехом, объем военных поставок может быть увеличен.
