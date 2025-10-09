США обладают оружием, которое еще не передавали Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Существует ряд мощных средств, которые США пока не передали Украине
Существует ряд мощных средств, которые США пока не передали Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У США есть мощное оружие, которое пока не передавалось Украине. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

«Существует ряд мощных средств, которые мы пока не передали Украине», — сказал Уитакер, выступая на конференции по вопросам безопасности, проходившей в столице Латвии. По его словам, эти средства способны при необходимости нанести серьезный ущерб.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает вариант передачи Украине ракет Tomahawk в ограниченном количестве с целью усиления давления на Россию и стимулирования к началу переговоров. Если попытки начать переговорный процесс не увенчаются успехом, объем военных поставок может быть увеличен.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У США есть мощное оружие, которое пока не передавалось Украине. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. «Существует ряд мощных средств, которые мы пока не передали Украине», — сказал Уитакер, выступая на конференции по вопросам безопасности, проходившей в столице Латвии. По его словам, эти средства способны при необходимости нанести серьезный ущерб. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает вариант передачи Украине ракет Tomahawk в ограниченном количестве с целью усиления давления на Россию и стимулирования к началу переговоров. Если попытки начать переговорный процесс не увенчаются успехом, объем военных поставок может быть увеличен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...