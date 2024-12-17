17 декабря 2024

В ООН неожиданно отреагировали на убийство генерала Кириллова

ООН не осудила убийство генерала Кириллова
© Служба новостей «URA.RU»
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Стефан Дюжаррик призвал все стороны к сдержанности для предотвращения дальнейшей эскалации
Стефан Дюжаррик призвал все стороны к сдержанности для предотвращения дальнейшей эскалации Фото:

В офисе Генерального секретаря ООН выразили озабоченность в связи с гибелью генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск РХБЗ Вооруженных Сил РФ. В ходе брифинга представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал все стороны к сдержанности для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности.

«Нам известны сообщения об инциденте, который произошел сегодня в Москве и привел к гибели двух российских военнослужащих. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности», — сказал Стефан Дюжаррик на ежедневном брифинге.

17 декабря на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв у входа в жилой дом. Бомба была активирована дистанционно в момент, когда Кириллов направлялся к служебной машине, пишет «Национальная служба новостей». В результате этого трагического события погибли генерал-лейтенант и его ассистент, выжил только водитель генерала, передает RT. По факту происшествия СК завел дело по статьям 105 (убийство), 205 (теракт) и 222 (незаконное обращение с оружием) УК РФ.

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В офисе Генерального секретаря ООН выразили озабоченность в связи с гибелью генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск РХБЗ Вооруженных Сил РФ. В ходе брифинга представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал все стороны к сдержанности для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности. «Нам известны сообщения об инциденте, который произошел сегодня в Москве и привел к гибели двух российских военнослужащих. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности», — сказал Стефан Дюжаррик на ежедневном брифинге. 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв у входа в жилой дом. Бомба была активирована дистанционно в момент, когда Кириллов направлялся к служебной машине, пишет «Национальная служба новостей». В результате этого трагического события погибли генерал-лейтенант и его ассистент, выжил только водитель генерала, передает RT. По факту происшествия СК завел дело по статьям 105 (убийство), 205 (теракт) и 222 (незаконное обращение с оружием) УК РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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