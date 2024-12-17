В ООН неожиданно отреагировали на убийство генерала Кириллова

В офисе Генерального секретаря ООН выразили озабоченность в связи с гибелью генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск РХБЗ Вооруженных Сил РФ. В ходе брифинга представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал все стороны к сдержанности для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности.
«Нам известны сообщения об инциденте, который произошел сегодня в Москве и привел к гибели двух российских военнослужащих. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности», — сказал Стефан Дюжаррик на ежедневном брифинге.
17 декабря на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв у входа в жилой дом. Бомба была активирована дистанционно в момент, когда Кириллов направлялся к служебной машине, пишет «Национальная служба новостей». В результате этого трагического события погибли генерал-лейтенант и его ассистент, выжил только водитель генерала, передает RT. По факту происшествия СК завел дело по статьям 105 (убийство), 205 (теракт) и 222 (незаконное обращение с оружием) УК РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.