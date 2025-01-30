Трамп случайно проговорился, что уже общался с Путиным

Президент США Дональд Трамп, говоря о том, что не общался со своим российским коллегой Владимиром Путиным по поводу крушения самолета в Вашингтоне, намекнул что провел с ним беседу по другой теме. К такому выводу пришли журналисты, исходя из заявления президента Штатов.
«Трамп заявил, что не беседовал с Путиным по поводу авиакатастрофы в Вашингтоне, фактически намекнув на то, что был контакт по другому вопросу», — пришли к выводу в ТАСС. Однако ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что пока нет договоренностей о возможных условиях и дате для переговоров Путина и Трампа. Эту заявление подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет RT.
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