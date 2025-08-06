Президент США Дональд Трамп 6 августа продлил действие чрезвычайных мер в отношении России, заявив о «чрезвычайной угрозе» для национальной безопасности и внешней политики страны. Соответствующий указ опубликован в сети.
«Действия и политика правительства России продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», — говорится в документе. Его опубликовал Белый дом.
Ранее Дональд Трамп утвердил указ, предусматривающий введение дополнительной пошлины в размере 25 процентов на товары из Индии. Данное решение было принято в качестве ответной меры на то, что индийские власти не прекратили закупки российской нефти.
Президент России Владимир Путин, по информации американских СМИ, становится все более серьезной проблемой для США. При этом лидер РФ неоднократно подчеркивал, что Москва не создает угроз никому в мире. Этим занимается Запад, отмечал Путин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.