Путин выступал один против Байдена с «армадой советников»

В ходе последнего публичного телемоста между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, российский лидер выступал в одиночестве, в то время как американский президент был окружен множеством советников. Об этом рассказал журналист Павел Зарубин.
«Последний раз, когда я помню, что было вообще разговор президентов России и США, по крайней мере, публичные. Это был телемост Путина и Байдена, и мы помним хорошо, что тогда рядом с Путиным и не было никого, он был один. Потом мы увидели кадры, как с Байденом просто целая армада советников», — заявил Зарубин во время беседы с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. Видео разговора опубликовано в telegram-канале журналиста.
Последний публичный телемост между президентами двух стран состоялся 7 декабря 2021 года, он проходил в онлайн-формате и длился около двух часов. В ходе беседы Владимир Путин и Джо Байден обсудили ряд важных вопросов, включая ситуацию на Украине, процесс расширения НАТО на восток и ограничения, налагаемые на деятельность дипломатических миссий. Также лидеры договорились о необходимости усиления сотрудничества в области борьбы с киберпреступностью. По словам Дмитрия Пескова, стиль общения между Путиным и Байденом во время этого телемоста был достаточно жестким.
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