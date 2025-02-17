МИД РФ заткнул министра Эстонии за слова о Путине: что известно о скандале

Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна дал интервью украинскому изданию Telegraf, в котором негативно высказался о разговоре американского президента Дональда Трампа и российского главы Владимира Путина. Комментируя состоявшуюся беседу между лидерами стран, Цакхна категорично заявил, что Вашингтон, наоборот, должен делать все для ослабления России и политических позиций Путина в целом.
Он считает, что РФ нужно «загнать в угол». В МИД РФ уже отреагировали на заявления эстонского политика. Главное о новом скандале — в материале URA.RU.
В Эстонии недовольны Путиным и Трампом
В недавнем интервью глава МИД Эстонии Маргус Цакхна выразил свое недоумение по поводу политики Дональда Трампа в отношении Украины. Он подчеркнул, что не понимает, почему Трамп отказался от усиления позиций Киева, особенно в контексте членства в НАТО и гуманитарной безопасности.
По мнению главы эстонского внешнеполитического ведомства, необходимо активизировать давление на Россию, вводить санкции и работать с замороженными активами. Он уверен, что это ослабит позиции президента Владимира Путина.
"Я не могу понять, почему Трамп решил отказаться от некоторых возможностей или почему он не усилил позиции Украины, в частности, относительно членства в НАТО и гуманитарной безопасности. Это не те вопросы, от которых нужно отступать. Нужно ослаблять Путина, усиливать давление, вводить санкции, работать с замороженными активами — задействовать все, что есть на столе", — заявил эстонский политик.
Свой взгляд на ситуацию
Цакхна также подчеркнул, что решения по украинскому вопросу не могут быть приняты без участия самой Украины, а также без Европы, и выразил убеждение в необходимости единства и солидарности между европейскими странами. Глава МИД поднял вопрос о наличии у Европы собственной стратегии по Украине и заявил, что Украина также является частью Европы.
Ироничный ответ МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на комментарии министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, который призвал международное сообщество «загнать в угол» президента РФ Владимира Путина. Захарова иронично прокомментировала эти слова, указывая на то, что Россия уже находится в выгодном «углу на 360 градусов».
«Боюсь свести еще одного натовского „геометрика“ с ума, но скажу. Мы в полном углу. Специально для Маргуса уточню: в полнейшем — 360 градусов», — насмешливо прокомментировала Захарова. Она также поблагодарила всех, кто смог "загнать Россию" в выгодную позицию.
Еще один политический скандал
Это не первый подобный политический скандал, который произошел за ночь. Чуть ранее президент Италии Серджо Маттарелла сравнил Россию с Третьим рейхом (Нацистской Германией), что также вызвало острую реакцию со стороны МИД РФ.
Захарова назвала слова итальянского лидера кощунственными, подчеркнув их неуместность с учетом исторического опыта Италии. Она также заявила, что такие высказывания не останутся без последствий.
"Это нельзя и никогда не будет оставлено без последствий", — прокомментировала Захарова. Об этом она заявила на телеканале "Россия 1".
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