МИД РФ заткнул министра Эстонии за слова о Путине: что известно о скандале

Захарова ответила на призыв главы МИД Эстонии «загнать Путина в угол»
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В МИД РФ отреагировали на два скандальных заявления о России, которые были озвучены друг за другом
В МИД РФ отреагировали на два скандальных заявления о России, которые были озвучены друг за другом Фото:

Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна дал интервью украинскому изданию Telegraf, в котором негативно высказался о разговоре американского президента Дональда Трампа и российского главы Владимира Путина. Комментируя состоявшуюся беседу между лидерами стран, Цакхна категорично заявил, что Вашингтон, наоборот, должен делать все для ослабления России и политических позиций Путина в целом.

Он считает, что РФ нужно «загнать в угол». В МИД РФ уже отреагировали на заявления эстонского политика. Главное о новом скандале — в материале URA.RU. 

В Эстонии недовольны Путиным и Трампом

В недавнем интервью глава МИД Эстонии Маргус Цакхна выразил свое недоумение по поводу политики Дональда Трампа в отношении Украины. Он подчеркнул, что не понимает, почему Трамп отказался от усиления позиций Киева, особенно в контексте членства в НАТО и гуманитарной безопасности.

По мнению главы эстонского внешнеполитического ведомства, необходимо активизировать давление на Россию, вводить санкции и работать с замороженными активами. Он уверен, что это ослабит позиции президента Владимира Путина.

"Я не могу понять, почему Трамп решил отказаться от некоторых возможностей или почему он не усилил позиции Украины, в частности, относительно членства в НАТО и гуманитарной безопасности. Это не те вопросы, от которых нужно отступать. Нужно ослаблять Путина, усиливать давление, вводить санкции, работать с замороженными активами — задействовать все, что есть на столе", — заявил эстонский политик. 

Свой взгляд на ситуацию

Цакхна также подчеркнул, что решения по украинскому вопросу не могут быть приняты без участия самой Украины, а также без Европы, и выразил убеждение в необходимости единства и солидарности между европейскими странами. Глава МИД поднял вопрос о наличии у Европы собственной стратегии по Украине и заявил, что Украина также является частью Европы. 

Ироничный ответ МИД РФ

Мария Захарова ответила главе эстонского МИД в ироничном ключе
Мария Захарова ответила главе эстонского МИД в ироничном ключе
Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на комментарии министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, который призвал международное сообщество «загнать в угол» президента РФ Владимира Путина. Захарова иронично прокомментировала эти слова, указывая на то, что Россия уже находится в выгодном «углу на 360 градусов». 

«Боюсь свести еще одного натовского „геометрика“ с ума, но скажу. Мы в полном углу. Специально для Маргуса уточню: в полнейшем — 360 градусов», — насмешливо прокомментировала Захарова. Она также поблагодарила всех, кто смог "загнать Россию" в выгодную позицию. 

Еще один политический скандал

В Италии сравнили действия России с Германией периода Третьего рейха
В Италии сравнили действия России с Германией периода Третьего рейха
Фото:

Это не первый подобный политический скандал, который произошел за ночь. Чуть ранее президент Италии Серджо Маттарелла сравнил Россию с Третьим рейхом (Нацистской Германией), что также вызвало острую реакцию со стороны МИД РФ.

Захарова назвала слова итальянского лидера кощунственными, подчеркнув их неуместность с учетом исторического опыта Италии. Она также заявила, что такие высказывания не останутся без последствий. 

"Это нельзя и никогда не будет оставлено без последствий", — прокомментировала Захарова. Об этом она заявила на телеканале "Россия 1".

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Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна дал интервью украинскому изданию Telegraf, в котором негативно высказался о разговоре американского президента Дональда Трампа и российского главы Владимира Путина. Комментируя состоявшуюся беседу между лидерами стран, Цакхна категорично заявил, что Вашингтон, наоборот, должен делать все для ослабления России и политических позиций Путина в целом. Он считает, что РФ нужно «загнать в угол». В МИД РФ уже отреагировали на заявления эстонского политика. Главное о новом скандале — в материале URA.RU.  В Эстонии недовольны Путиным и Трампом В недавнем интервью глава МИД Эстонии Маргус Цакхна выразил свое недоумение по поводу политики Дональда Трампа в отношении Украины. Он подчеркнул, что не понимает, почему Трамп отказался от усиления позиций Киева, особенно в контексте членства в НАТО и гуманитарной безопасности. По мнению главы эстонского внешнеполитического ведомства, необходимо активизировать давление на Россию, вводить санкции и работать с замороженными активами. Он уверен, что это ослабит позиции президента Владимира Путина. Свой взгляд на ситуацию Цакхна также подчеркнул, что решения по украинскому вопросу не могут быть приняты без участия самой Украины, а также без Европы, и выразил убеждение в необходимости единства и солидарности между европейскими странами. Глава МИД поднял вопрос о наличии у Европы собственной стратегии по Украине и заявил, что Украина также является частью Европы.  Ироничный ответ МИД РФ Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на комментарии министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, который призвал международное сообщество «загнать в угол» президента РФ Владимира Путина. Захарова иронично прокомментировала эти слова, указывая на то, что Россия уже находится в выгодном «углу на 360 градусов».  Еще один политический скандал Это не первый подобный политический скандал, который произошел за ночь. Чуть ранее президент Италии Серджо Маттарелла сравнил Россию с Третьим рейхом (Нацистской Германией), что также вызвало острую реакцию со стороны МИД РФ. Захарова назвала слова итальянского лидера кощунственными, подчеркнув их неуместность с учетом исторического опыта Италии. Она также заявила, что такие высказывания не останутся без последствий. 
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