Решетников: россияне чаще стали путешествовать по стране благодаря Путину

Рост туристической активности в России в 2024 году стал значительным, превысив ожидания как государственных, так и независимых экспертов. Министр экономического развития РФ Максим Решетников подчеркнул, что заметный рост произошел благодаря поддержке президентом РФ Владимира Путина внедрения электронных виз и группового безвизового режима.
«За прошлый год, по оперативным данным, число турпоездок выросло более чем на 10%, в том числе иностранных туристов — на 35%. Это прямое следствие тех решений, которые были поддержаны президентом по электронным визам, по групповому безвизу», — сообщил Решетников. Его слова приводит издание «Ведомости».
По данным Росстата на конец ноября 2024 года, общее количество туристических поездок составило 79,2 млн. Чечня, Тува, Ульяновская и Рязанская области зафиксировали прирост свыше 35%. В то время как крупные центры также продемонстрировали значительные увеличения: Москва на 7,6%, Краснодарский край на 14,4%, и Санкт-Петербург, где число туристов увеличилось на 23,2%.
Ранее стало известно, что власти России разрешили применять биометрию для посадки на поезд, если у железнодорожного перевозчика есть такая техническая возможность. Соответствующее постановление утверждено, сообщили URA.RU в аппарате заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко.
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