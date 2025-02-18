В Германии заявили, что на складах Европы и Украины закончилось оружие

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На складах ЕС и Украины не осталось запасов оружия, сообщили в Германии
На складах ЕС и Украины не осталось запасов оружия, сообщили в Германии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На складах Европы и Украины закончилось оружие. Об этом заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

«У европейцев и украинцев на складах ничего нет», — заявил Паппергер газете Financial Times. Он также отметил, что компания не останется без заказов после прекращения конфликта на Украине, так как спрос на вооружение в Европе является высоким.

Также Паппергер выразил обеспокоенность по поводу того, что Европа не участвует в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Россия и США отвели ЕС место «за детским столом». В Саудовской Аравии (Эр-Рияд) 18 февраля проходят переговоры по Украине с участием делегатов из России и США. Где смотреть трансляцию мероприятия и кто будет участвовать от сторон — в материале URA.RU.

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На складах Европы и Украины закончилось оружие. Об этом заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. «У европейцев и украинцев на складах ничего нет», — заявил Паппергер газете Financial Times. Он также отметил, что компания не останется без заказов после прекращения конфликта на Украине, так как спрос на вооружение в Европе является высоким. Также Паппергер выразил обеспокоенность по поводу того, что Европа не участвует в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Россия и США отвели ЕС место «за детским столом». В Саудовской Аравии (Эр-Рияд) 18 февраля проходят переговоры по Украине с участием делегатов из России и США. Где смотреть трансляцию мероприятия и кто будет участвовать от сторон — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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