В Германии заявили, что на складах Европы и Украины закончилось оружие

На складах Европы и Украины закончилось оружие. Об этом заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.
«У европейцев и украинцев на складах ничего нет», — заявил Паппергер газете Financial Times. Он также отметил, что компания не останется без заказов после прекращения конфликта на Украине, так как спрос на вооружение в Европе является высоким.
Также Паппергер выразил обеспокоенность по поводу того, что Европа не участвует в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Россия и США отвели ЕС место «за детским столом». В Саудовской Аравии (Эр-Рияд) 18 февраля проходят переговоры по Украине с участием делегатов из России и США. Где смотреть трансляцию мероприятия и кто будет участвовать от сторон — в материале URA.RU.
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