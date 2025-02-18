В Европе пожаловались, что им досталось место «за детским столом» в переговорах по Украине

Глава Rheinmetall Паппергер назвал европейцев «детьми» в переговорах по Украине
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Европа не участвует напрямую в ключевых переговорах по будущему Украины из-за своей несерьезной политики в сфере обороны, заявил Паппергер
Европа не участвует напрямую в ключевых переговорах по будущему Украины из-за своей несерьезной политики в сфере обороны, заявил Паппергер Фото:

Европейские чиновники остались «за детским столом» во время переговоров США и России касательно украинского конфликта. Об этом сообщил исполнительный директор немецкой оборонной компании Rheinmetall Армин Паппергер.

«США ведут переговоры с Россией, и ни один европеец не сидит за столом переговоров — стало совершенно ясно, что европейцы — это дети», — отметил Паппергер на Мюнхенской конференции по безопасности. Его слова приводит Financial Times.

Он подчеркнул, что из-за недостаточного инвестирования в оборону Европа оказалась в роли второстепенного участника в переговорах. По его словам, европейские страны привыкли тратить минимальные суммы на оборону, что в итоге сказалось на их позициях в мировой политике. Паппергер отметил, что Европа теряет свой авторитет и влияние в глобальных делах и добавил, что данная реакция с российской и американской стороны стала следствием политики Европы.

Переговоры между РФ и США по украинскому вопросу пройдут в Саудовской Аравии 18 февраля. Отмечается, что украинского лидера Владимира Зеленского и представителей Европы на них не будут. 

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Европейские чиновники остались «за детским столом» во время переговоров США и России касательно украинского конфликта. Об этом сообщил исполнительный директор немецкой оборонной компании Rheinmetall Армин Паппергер. «США ведут переговоры с Россией, и ни один европеец не сидит за столом переговоров — стало совершенно ясно, что европейцы — это дети», — отметил Паппергер на Мюнхенской конференции по безопасности. Его слова приводит Financial Times. Он подчеркнул, что из-за недостаточного инвестирования в оборону Европа оказалась в роли второстепенного участника в переговорах. По его словам, европейские страны привыкли тратить минимальные суммы на оборону, что в итоге сказалось на их позициях в мировой политике. Паппергер отметил, что Европа теряет свой авторитет и влияние в глобальных делах и добавил, что данная реакция с российской и американской стороны стала следствием политики Европы. Переговоры между РФ и США по украинскому вопросу пройдут в Саудовской Аравии 18 февраля. Отмечается, что украинского лидера Владимира Зеленского и представителей Европы на них не будут. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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