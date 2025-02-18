В Европе пожаловались, что им досталось место «за детским столом» в переговорах по Украине

Европейские чиновники остались «за детским столом» во время переговоров США и России касательно украинского конфликта. Об этом сообщил исполнительный директор немецкой оборонной компании Rheinmetall Армин Паппергер.
«США ведут переговоры с Россией, и ни один европеец не сидит за столом переговоров — стало совершенно ясно, что европейцы — это дети», — отметил Паппергер на Мюнхенской конференции по безопасности. Его слова приводит Financial Times.
Он подчеркнул, что из-за недостаточного инвестирования в оборону Европа оказалась в роли второстепенного участника в переговорах. По его словам, европейские страны привыкли тратить минимальные суммы на оборону, что в итоге сказалось на их позициях в мировой политике. Паппергер отметил, что Европа теряет свой авторитет и влияние в глобальных делах и добавил, что данная реакция с российской и американской стороны стала следствием политики Европы.
Переговоры между РФ и США по украинскому вопросу пройдут в Саудовской Аравии 18 февраля. Отмечается, что украинского лидера Владимира Зеленского и представителей Европы на них не будут.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.