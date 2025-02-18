В Минтруда объяснили, почему россиян лишили дополнительных выходных весной

Новый календарь праздников в 2025 году является сбалансированным, исключая возможности «разрыва» рабочей недели. Таким мнением с журналистами поделился глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков.
«Когда мы формируем календарь, мы учитываем длительность новогодних и майских праздников. Мы исходим из того, чтобы это было максимально удобно для наших граждан, чтобы неделя не „рвалась“, — сказал Котяков. Его слова передает РИА Новости.
Министр напомнил, что составление календаря рабочих и выходных дней происходит ежегодно и утверждается постановлением Правительства РФ. Так, в мае россияне будут отдыхать 13 дней. Это стало возможным благодаря переносу выходных с 23 Февраля и 8 Марта, выпадающих на воскресенье.
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