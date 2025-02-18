В Минтруда объяснили, почему россиян лишили дополнительных выходных весной

Глава Минтруда Котяков назвал календарь праздников на 2025 год сбалансированным
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Котяков прокомментировал утвержденный календарь праздников
Котяков прокомментировал утвержденный календарь праздников Фото:

Новый календарь праздников в 2025 году является сбалансированным, исключая возможности «разрыва» рабочей недели. Таким мнением с журналистами поделился глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Когда мы формируем календарь, мы учитываем длительность новогодних и майских праздников. Мы исходим из того, чтобы это было максимально удобно для наших граждан, чтобы неделя не „рвалась“, — сказал Котяков. Его слова передает РИА Новости.

Министр напомнил, что составление календаря рабочих и выходных дней происходит ежегодно и утверждается постановлением Правительства РФ. Так, в мае россияне будут отдыхать 13 дней. Это стало возможным благодаря переносу выходных с 23 Февраля и 8 Марта, выпадающих на воскресенье.

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Новый календарь праздников в 2025 году является сбалансированным, исключая возможности «разрыва» рабочей недели. Таким мнением с журналистами поделился глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков. «Когда мы формируем календарь, мы учитываем длительность новогодних и майских праздников. Мы исходим из того, чтобы это было максимально удобно для наших граждан, чтобы неделя не „рвалась“, — сказал Котяков. Его слова передает РИА Новости. Министр напомнил, что составление календаря рабочих и выходных дней происходит ежегодно и утверждается постановлением Правительства РФ. Так, в мае россияне будут отдыхать 13 дней. Это стало возможным благодаря переносу выходных с 23 Февраля и 8 Марта, выпадающих на воскресенье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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