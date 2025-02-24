На «Розе Хутор» после схода лавины пропал фрирайдер

В районе горнолыжного курорта «Роза Хутор» после схода лавины пропал фрирайдер, еще двое находятся в опасной зоне. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Фрирайдер пропал в горах Сочи после схода лавины», — говорится в сообщении LIFE. . Еще двое туристов из Краснодара находятся в опасной зоне. По информации канала, 38-летний Николай и 34-летний Ярослав, которые оказались в зоне риска, успели связаться со спасательными службами и сообщить свои координаты для организации спасательной операции.
На место происшествия уже выехали спасательные службы. Сейчас их основная задача — обеспечить безопасное извлечение Николая и Ярослава, а также установить местоположение и состояние пропавшего спортсмена.
Инцидент случился на южном склоне Аибги, где произошел сход лавин из-за недавних снегопадов и сильного ветра. В пресс-службе курорта сообщили, что фрирайдеры катались вне оборудованных трасс.
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