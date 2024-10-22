Производители водки из Петербурга объявили Shaman войну из-за бренда «Я русский»

Компания производителей водки из Санкт-Петербурга ООО «Царевъ», владеющая торговой маркой «Я русский! Каков восторг!», вступила в юридическую борьбу с артистом SHAMAN (Ярославом Дроновым), который пытается зарегистрировать похожий бренд с названием «Я русский». По словам представителей компании, их марка была зарегистрирована еще 15 лет назад и уже использовалась для продажи водки под названием «Царевка», хотя в последнее время выпуск продукции был прекращен.
«За бренд „Я русский“ с SHAMANом будут бороться производители водки из Петербурга. <...> ООО „Царевъ“ запатентовало бренд „Я русский! Каков восторг!“», — сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что данная компания производила водку под названием «Царевка», на упаковке которой был напечатан данный лозунг. Однако сейчас выпуск продукции был прекращен.
В ООО «Царевъ» надеются, что Роспатент не позволит Дронову зарегистрировать бренд. Представители компании считают заявку певца неудачной пиар-акцией.
Ранее сообщалось, что российский артист Ярослав Дронов отправил в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Я русский». Если заявка будет принята, певец сможет производить и продавать водку и другой крепкий алкоголь. Что известно о новом бренде и как на неоднозначную инициативу исполнителя отреагировала общественность — в материале URA.RU.
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