Число пострадавших при обрушении трибуны в самарском цирке выросло

При обрушении трибуны в цирке в Самарской области ранены восемь человек
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Число пострадавших в самарском цирке выросло до восьми человек (фото из архива)
Число пострадавших в самарском цирке выросло до восьми человек (фото из архива) Фото:

Число пострадавших при обрушении трибуны в цирке в городе Нефтегорске Самарской области выросло до восьми. Об этом сообщили в минздраве региона.

«Восемь человек пострадали при обрушении трибуны в цирке. В госпитализации они не нуждаются», — передает РИА Новости данные минздрава Самарской области.

Трибуна со зрителями обрушилась с трехметровой высоты во время представления в передвижном цирке в Нефтегорске. Погибших нет. Пострадавшие для обследования направлены в Нефтегорскую центральную районную больницу.

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Число пострадавших при обрушении трибуны в цирке в городе Нефтегорске Самарской области выросло до восьми. Об этом сообщили в минздраве региона. «Восемь человек пострадали при обрушении трибуны в цирке. В госпитализации они не нуждаются», — передает РИА Новости данные минздрава Самарской области. Трибуна со зрителями обрушилась с трехметровой высоты во время представления в передвижном цирке в Нефтегорске. Погибших нет. Пострадавшие для обследования направлены в Нефтегорскую центральную районную больницу. ,
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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