Число пострадавших при обрушении трибуны в самарском цирке выросло

Число пострадавших при обрушении трибуны в цирке в городе Нефтегорске Самарской области выросло до восьми. Об этом сообщили в минздраве региона.
«Восемь человек пострадали при обрушении трибуны в цирке. В госпитализации они не нуждаются», — передает РИА Новости данные минздрава Самарской области.
Трибуна со зрителями обрушилась с трехметровой высоты во время представления в передвижном цирке в Нефтегорске. Погибших нет. Пострадавшие для обследования направлены в Нефтегорскую центральную районную больницу.
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