Экс-депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский будет вынужден подписать любые документы, которые потребуют от него Соединенные Штаты. Сам Дубинский в настоящее время находится в СИЗО по подозрению в государственной измене.
В своем сообщении он утверждает, что в процессе урегулирования конфликта на Украине реально участвуют только два субъекта — Россия и США, при этом Украина выступает в роли прокси Вашингтона. «И никуда Трамп не уйдет — это уже вопрос принципа, добиться от обнаглевшего прокси выполнения его команд. Поэтому, я считаю, у Зеленского есть шанс еще чуть-чуть пропетлять, но нет шанса не подписать то, что ему скажут подписать», — пишет Дубинский в telegram-канале.
Ранее газета The Telegraph заявляла, что Владимир Зеленский, ставший «обузой» для Украины из-за неспособности обеспечить долгосрочную поддержку со стороны Вашингтона, должен уйти в отставку. Там отметили, что оптимальным вариантом развития событий для Украины будет создание коалиционного правительства, способного наладить взаимопонимание с администрацией президента США Дональда Трампа обеспечить возобновление поддержки со стороны Вашингтона.
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