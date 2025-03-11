«Обнаглевший прокси»: на Украине раскрыли, что США сделают с Зеленским

Депутат Рады Дубинский: США принудят Зеленского подписать нужные документы
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На Украине заявили, что Зеленский подпишет любые документы США
На Украине заявили, что Зеленский подпишет любые документы США Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Экс-депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский будет вынужден подписать любые документы, которые потребуют от него Соединенные Штаты. Сам Дубинский в настоящее время находится в СИЗО по подозрению в государственной измене.

В своем сообщении он утверждает, что в процессе урегулирования конфликта на Украине реально участвуют только два субъекта — Россия и США, при этом Украина выступает в роли прокси Вашингтона. «И никуда Трамп не уйдет — это уже вопрос принципа, добиться от обнаглевшего прокси выполнения его команд. Поэтому, я считаю, у Зеленского есть шанс еще чуть-чуть пропетлять, но нет шанса не подписать то, что ему скажут подписать», — пишет Дубинский в telegram-канале.

Ранее газета The Telegraph заявляла, что Владимир Зеленский, ставший «обузой» для Украины из-за неспособности обеспечить долгосрочную поддержку со стороны Вашингтона, должен уйти в отставку. Там отметили, что оптимальным вариантом развития событий для Украины будет создание коалиционного правительства, способного наладить взаимопонимание с администрацией президента США Дональда Трампа обеспечить возобновление поддержки со стороны Вашингтона.

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Экс-депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский будет вынужден подписать любые документы, которые потребуют от него Соединенные Штаты. Сам Дубинский в настоящее время находится в СИЗО по подозрению в государственной измене. В своем сообщении он утверждает, что в процессе урегулирования конфликта на Украине реально участвуют только два субъекта — Россия и США, при этом Украина выступает в роли прокси Вашингтона. «И никуда Трамп не уйдет — это уже вопрос принципа, добиться от обнаглевшего прокси выполнения его команд. Поэтому, я считаю, у Зеленского есть шанс еще чуть-чуть пропетлять, но нет шанса не подписать то, что ему скажут подписать», — пишет Дубинский в telegram-канале. Ранее газета The Telegraph заявляла, что Владимир Зеленский, ставший «обузой» для Украины из-за неспособности обеспечить долгосрочную поддержку со стороны Вашингтона, должен уйти в отставку. Там отметили, что оптимальным вариантом развития событий для Украины будет создание коалиционного правительства, способного наладить взаимопонимание с администрацией президента США Дональда Трампа обеспечить возобновление поддержки со стороны Вашингтона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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