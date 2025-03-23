The War Zone: США испытывают новейшие истребители шестого поколения

США успешно испытали два прототипа стелс-истребителей шестого поколения Next Generation Air Dominance (NGAD), которые были созданы корпорациями Boeing и Lockheed Martin. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«И Boeing, и Lockheed Martin создали экспериментальный самолет в рамках инициативы „Воздушное господство нового поколения“. Как мы уже знали, первый демонстрационный образец поднялся в воздух в 2019 году», — пишет издание The War Zone. По данным издания, испытания истребителей F-47 проходили последние пять лет, серийное производство начнется раньше, чем закончится президентский срок Дональда Трампа.
Программа NGAD включает пилотируемый истребитель, БПЛА в качестве боевой поддержки, а также новое оружие — совместная усовершенствованная тактическая ракета AIM-260 и другие. Проект представляет собой комплексное решение для усиления боевых возможностей американских ВВС на будущее десятилетие.
Ранее Трамп рассказал о том, что истребители шестого поколения разрабатываются и испытываются втайне на протяжении пяти последних лет. По его словам, компания Boeing уже получила контракт на серийное производство F-47, который обещает стать самым смертоносным в истории авиации.
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