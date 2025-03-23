Переговоры России и США пройдут в одной из самых престижных гостиниц в Саудовской Аравии. Видео

ТАСС: встреча представителей РФ и США состоится в гостинице The Ritz-Carlton
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча представителей России и США пройдет в одной из самых роскошных гостиниц в Саудовской Аравии
Встреча представителей России и США пройдет в одной из самых роскошных гостиниц в Саудовской Аравии Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Встреча делегаций России и США, запланированная на 24 марта в Эр-Рияде, состоится в гостинице The Ritz-Carlton, считающейся одной из самых престижных в Саудовской Аравии. Об этом сообщил источник, знакомый с подготовкой к российско-американским переговорам.

«Встреча представителей России и США состоится в гостинице The Ritz-Carlto», — передает источник ТАСС. Гостиница, на территории которой расположен Международный конференц-центр короля Абдель Азиза, регулярно принимает значимые политические мероприятия. В частности, здесь проходил саммит США и стран Персидского залива с участием Дональда Трампа во время его первого визита в Саудовскую Аравию в качестве президента. Несмотря на предстоящие переговоры, гостиница работает в штатном режиме без дополнительных ограничений для постояльцев, хотя, как отметил представитель администрации, встреча пройдет в «абсолютно закрытом режиме».

Накануне, вечером 23 марта, в The Ritz-Carlton состоятся переговоры между делегациями США и Украины, которые станут подготовкой к российско-американской встрече, сообщило Reuters. По данным источника ТАСС, украинская делегация уже прибыла в гостиницу. Основные темы обсуждения включают 30-дневное прекращение огня по энергетическим объектам и обеспечение безопасности судоходства в Черном море.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указала, что в этот раз в переговорах не будут участвовать члены внешнеполитического ведомства. Российская сторона будет представлена председателем комитета Совета Федерации по международным делам Георгием Карасиным и советником директора Федеральной службы безопасности Сергеем Беседой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Встреча делегаций России и США, запланированная на 24 марта в Эр-Рияде, состоится в гостинице The Ritz-Carlton, считающейся одной из самых престижных в Саудовской Аравии. Об этом сообщил источник, знакомый с подготовкой к российско-американским переговорам. «Встреча представителей России и США состоится в гостинице The Ritz-Carlto», — передает источник ТАСС. Гостиница, на территории которой расположен Международный конференц-центр короля Абдель Азиза, регулярно принимает значимые политические мероприятия. В частности, здесь проходил саммит США и стран Персидского залива с участием Дональда Трампа во время его первого визита в Саудовскую Аравию в качестве президента. Несмотря на предстоящие переговоры, гостиница работает в штатном режиме без дополнительных ограничений для постояльцев, хотя, как отметил представитель администрации, встреча пройдет в «абсолютно закрытом режиме». Накануне, вечером 23 марта, в The Ritz-Carlton состоятся переговоры между делегациями США и Украины, которые станут подготовкой к российско-американской встрече, сообщило Reuters. По данным источника ТАСС, украинская делегация уже прибыла в гостиницу. Основные темы обсуждения включают 30-дневное прекращение огня по энергетическим объектам и обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указала, что в этот раз в переговорах не будут участвовать члены внешнеполитического ведомства. Российская сторона будет представлена председателем комитета Совета Федерации по международным делам Георгием Карасиным и советником директора Федеральной службы безопасности Сергеем Беседой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...