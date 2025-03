Переговоры России и США пройдут в одной из самых престижных гостиниц в Саудовской Аравии. Видео

ТАСС: встреча представителей РФ и США состоится в гостинице The Ritz-Carlton

Встреча представителей России и США пройдет в одной из самых роскошных гостиниц в Саудовской Аравии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта Встреча делегаций России и США, запланированная на 24 марта в Эр-Рияде, состоится в гостинице The Ritz-Carlton, считающейся одной из самых престижных в Саудовской Аравии. Об этом сообщил источник, знакомый с подготовкой к российско-американским переговорам. «Встреча представителей России и США состоится в гостинице The Ritz-Carlto», — передает источник ТАСС. Гостиница, на территории которой расположен Международный конференц-центр короля Абдель Азиза, регулярно принимает значимые политические мероприятия. В частности, здесь проходил саммит США и стран Персидского залива с участием Дональда Трампа во время его первого визита в Саудовскую Аравию в качестве президента. Несмотря на предстоящие переговоры, гостиница работает в штатном режиме без дополнительных ограничений для постояльцев, хотя, как отметил представитель администрации, встреча пройдет в «абсолютно закрытом режиме». Накануне, вечером 23 марта, в The Ritz-Carlton состоятся переговоры между делегациями США и Украины, которые станут подготовкой к российско-американской встрече, сообщило Reuters. По данным источника ТАСС, украинская делегация уже прибыла в гостиницу. Основные темы обсуждения включают 30-дневное прекращение огня по энергетическим объектам и обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указала, что в этот раз в переговорах не будут участвовать члены внешнеполитического ведомства. Российская сторона будет представлена председателем комитета Совета Федерации по международным делам Георгием Карасиным и советником директора Федеральной службы безопасности Сергеем Беседой.

