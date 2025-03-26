Политик Шор: главу Гагаузии Гуцул задержали, чтобы отчитаться перед Западом

Задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул в Кишиневе является частью целенаправленной кампании, целью которой является отчет перед Западом. Так считает политик Илан Шор, называя задержание главы автономной области беспределом.
«Беспредел и преступные действия, к которым Молдова никак не привыкнет. <...> Евгению Гуцул до сих пор держат в застенках режима. Никаких законных оснований для задержания нет. Это продолжающийся по указке властей беспредел», — написал Шор в своем telegram-канале. Он добавил, что случай задержания войдет в отчет, который власти Молдавии направят странам Запада.
Он также отметил, что подобные действия властей направлены на усиление репрессий против оппозиционной партии «Победа» и других противников режима. Дополнительно Шор упомянул, что накануне задержания президент Молдавии Майя Санду провела заседание Высшего совета безопасности, цели которого были официально объявлены как борьба с коррупцией и незаконным финансированием партий. Однако, по мнению Шора, реальной целью этих мер является лишь усиление контроля над оппозицией и демонстрация результатов перед западными партнерами.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул ранее была задержана в аэропорту Кишинева из-за наличия запрета на выезд из страны. Об этом сообщили в молдавской Генпрокуратуре.
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