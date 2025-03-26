Политик Шор: главу Гагаузии Гуцул задержали, чтобы отчитаться перед Западом

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Молдавский политик Шар уверен, что глава Гагаузии Гуцул была задержана по указке западных властей (архивное фото)
Молдавский политик Шар уверен, что глава Гагаузии Гуцул была задержана по указке западных властей (архивное фото) Фото:

Задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул в Кишиневе является частью целенаправленной кампании, целью которой является отчет перед Западом. Так считает политик Илан Шор, называя задержание главы автономной области беспределом.

«Беспредел и преступные действия, к которым Молдова никак не привыкнет. <...> Евгению Гуцул до сих пор держат в застенках режима. Никаких законных оснований для задержания нет. Это продолжающийся по указке властей беспредел», — написал Шор в своем telegram-канале. Он добавил, что случай задержания войдет в отчет, который власти Молдавии направят странам Запада. 

Он также отметил, что подобные действия властей направлены на усиление репрессий против оппозиционной партии «Победа» и других противников режима. Дополнительно Шор упомянул, что накануне задержания президент Молдавии Майя Санду провела заседание Высшего совета безопасности, цели которого были официально объявлены как борьба с коррупцией и незаконным финансированием партий. Однако, по мнению Шора, реальной целью этих мер является лишь усиление контроля над оппозицией и демонстрация результатов перед западными партнерами.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул ранее была задержана в аэропорту Кишинева из-за наличия запрета на выезд из страны. Об этом сообщили в молдавской Генпрокуратуре. 

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Задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул в Кишиневе является частью целенаправленной кампании, целью которой является отчет перед Западом. Так считает политик Илан Шор, называя задержание главы автономной области беспределом. «Беспредел и преступные действия, к которым Молдова никак не привыкнет. <...> Евгению Гуцул до сих пор держат в застенках режима. Никаких законных оснований для задержания нет. Это продолжающийся по указке властей беспредел», — написал Шор в своем telegram-канале. Он добавил, что случай задержания войдет в отчет, который власти Молдавии направят странам Запада.  Он также отметил, что подобные действия властей направлены на усиление репрессий против оппозиционной партии «Победа» и других противников режима. Дополнительно Шор упомянул, что накануне задержания президент Молдавии Майя Санду провела заседание Высшего совета безопасности, цели которого были официально объявлены как борьба с коррупцией и незаконным финансированием партий. Однако, по мнению Шора, реальной целью этих мер является лишь усиление контроля над оппозицией и демонстрация результатов перед западными партнерами. Глава Гагаузии Евгения Гуцул ранее была задержана в аэропорту Кишинева из-за наличия запрета на выезд из страны. Об этом сообщили в молдавской Генпрокуратуре. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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