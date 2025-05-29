Российским водителям разрешили отъезжать с места ДТП

Верховный суд РФ разрешил временно покидать место аварии
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Верховный суд вернул водительские права женщине
Верховный суд вернул водительские права женщине Фото:

Российские водители могут отъезжать с места ДТП, если это поможет предотвратить затор из других автомобилей. Соответствующее решение Верховный суд РФ принял после рассмотрения дела женщины из Москвы, которая отъехала с места транспортного происшествия, чтобы освободить проезд для других машин, и которую из-за этого сперва лишили прав. 

«При таких обстоятельствах нет оснований для вывода об оставлении (водителем) места дорожно-транспортного происшествия, участником которого она являлась. У (водителя) умысел на совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, отсутствовал, и ее действия не образуют состава данного административного правонарушения», — говорится в постановлении суда, передает РАПСИ. 

Женщина попала в ДТП на Ленинском проспекте, после чего отъехала на дублер, чтобы не мешать проезду других машин. Мировой судья и суды других инстанций изначально признали ее виновной в оставлении места происшествия и лишили ее водительских прав. Однако Верховный суд отменил это решение и ограничился штрафом в тысячу рублей за то, что женщина не зафиксировала обстоятельства аварии. 

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Российские водители могут отъезжать с места ДТП, если это поможет предотвратить затор из других автомобилей. Соответствующее решение Верховный суд РФ принял после рассмотрения дела женщины из Москвы, которая отъехала с места транспортного происшествия, чтобы освободить проезд для других машин, и которую из-за этого сперва лишили прав.  «При таких обстоятельствах нет оснований для вывода об оставлении (водителем) места дорожно-транспортного происшествия, участником которого она являлась. У (водителя) умысел на совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, отсутствовал, и ее действия не образуют состава данного административного правонарушения», — говорится в постановлении суда, передает РАПСИ.  Женщина попала в ДТП на Ленинском проспекте, после чего отъехала на дублер, чтобы не мешать проезду других машин. Мировой судья и суды других инстанций изначально признали ее виновной в оставлении места происшествия и лишили ее водительских прав. Однако Верховный суд отменил это решение и ограничился штрафом в тысячу рублей за то, что женщина не зафиксировала обстоятельства аварии. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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