Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу поблагодарил армию КНДР за участие в освобождении Курской области от украинских войск. По его словам, они сражались за освобождение российских земель, как за свои.
«Они воевали за освобождение нашей земли, как за освобождение своей», — отметил Шойгу, говоря о действиях северокорейских военнослужащих. Об этом он заявил по итогам XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. На встрече он отдельно выразил признательность коллегам из КНДР за оказанную поддержку.
Ранее, 26 апреля, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении территории Курской области и подчеркнул вклад солдат КНДР. Глава государства Владимир Путин, в свою очередь, отметил их профессионализм и мужество. Шойгу добавил, что отношения между Россией и КНДР продолжают динамично развиваться. По словам МИД РФ, участие КНДР было согласовано с договором о стратегическом партнерстве, подписанным в 2024 году и предусматривающим военную поддержку при нападении.
Руководство КНДР, в свою очередь, назвало совместную с Россией операцию по освобождению Курской области проявлением «непобедимого боевого братства». Агентство ЦТАК сообщило, что кампания против украинских неонацистов укрепила территориальную целостность РФ и подняла союзнические отношения на новый уровень, передает MK.RU.
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