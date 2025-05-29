«Там было спокойно»: МакSим впервые рассказала о том, что видела в коме

МакSим написала песню о том, что испытала в коме
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МакSим рассказала, что во время комы не испытывала чувства страха
МакSим рассказала, что во время комы не испытывала чувства страха Фото:

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) написала песню, основанную на личных переживаниях во время пребывания в коме. В ней она рассказала, что в момент комы ощущала спокойствие, словно это было логическим продолжением жизни.

«Я должна рассказать историю, которую зарекалась рассказывать. Потому что, если много говорить о том, что я видела, находясь в коме, нормальные люди решат, что у меня поехала крыша... „Там“ было очень спокойно, по ощущениям — будто бы логическое продолжение жизни. Я не испугалась», — поделилась МакSим в интервью Starhit.

Певица также подчеркнула, что запомнила ощущение холода, однако, когда на нее вылили ледяную воду, она не испытала никаких ощущений. Кроме того, МакSим услышала, как мимо проходила женщина и сказала, что, вероятно, за нее молятся, попросив ее вернуться после того, как артистка попрощается со всеми. 

МакSим отметила, что на основе этих ощущений решила создать песню и впервые открыто рассказать о своем состоянии во время болезни. Название композиции и дату ее релиза она не раскрыла.

В середине июня 2021 года певица была госпитализирована. Позже ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ в одной из московских клиник. Однако ее состояние ее постепенно ухудшалось — у нее был обнаружен большой процент поражения легких. 9 августа ее перевели из реанимации в общую палату. В общей сложности артистка провела в медицинском учреждении почти два месяца.

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Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) написала песню, основанную на личных переживаниях во время пребывания в коме. В ней она рассказала, что в момент комы ощущала спокойствие, словно это было логическим продолжением жизни. «Я должна рассказать историю, которую зарекалась рассказывать. Потому что, если много говорить о том, что я видела, находясь в коме, нормальные люди решат, что у меня поехала крыша... „Там“ было очень спокойно, по ощущениям — будто бы логическое продолжение жизни. Я не испугалась», — поделилась МакSим в интервью Starhit. Певица также подчеркнула, что запомнила ощущение холода, однако, когда на нее вылили ледяную воду, она не испытала никаких ощущений. Кроме того, МакSим услышала, как мимо проходила женщина и сказала, что, вероятно, за нее молятся, попросив ее вернуться после того, как артистка попрощается со всеми.  МакSим отметила, что на основе этих ощущений решила создать песню и впервые открыто рассказать о своем состоянии во время болезни. Название композиции и дату ее релиза она не раскрыла. В середине июня 2021 года певица была госпитализирована. Позже ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ в одной из московских клиник. Однако ее состояние ее постепенно ухудшалось — у нее был обнаружен большой процент поражения легких. 9 августа ее перевели из реанимации в общую палату. В общей сложности артистка провела в медицинском учреждении почти два месяца.
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© Служба новостей «URA.RU»
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