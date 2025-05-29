Владимир Путин отклонил телефонный разговор во время видеовстречи с многодетными семьями. Глава государства беседовал с детьми, когда у него зазвонил телефон, однако Путин не стал брать трубку.
В четверг, 29 мая, у президента состоялась встреча с многодетными семьями в режиме видеоконференции. Во встрече приняли участие девять семей, в том числе из Екатеринбурга, Пензенской области, Симферополя, Мелитополя. Среди участников были также Марьям Хамхоева — мать-героиня и ее супруг Беслан Боголов из Ингушетии. В их семье воспитывается 11 детей.
Именно во время разговора с этой семьей у президента зазвонил телефон. Путин посмотрел, кто звонит, но трубку не поднял. Трансляцию встречи вел telegram-канал Кремля.
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