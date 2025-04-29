В России разрабатывают вакцину от аллергии на березовую пыльцу

ФМБА: в июне 2025 года станут известны результаты новой вакцины от аллергии
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В июне-июле этого года может появиться вакцина от аллергии на березовую пыльцу
В июне-июле этого года может появиться вакцина от аллергии на березовую пыльцу Фото:

В июне и июле 2025 года станут известны первые результаты эффективности новой вакцины против аллергии на пыльцу березы, разработанной Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России. Об этом сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.

«Фактически мы сейчас вошли в начало периода пыления. У нас полностью вакцинированы необходимое количества людей, которые принимают участие в исследовании. В июне уже будет понятно, и в июле, насколько эффективна эта аллерговакцина», — отметила Скворцова. Ее слова приводит ТАСС.

Разработанная совместно с Венским медуниверситетом вакцина основана на уникальной рекомбинантной молекулярной конструкции. В ее создании использовались данные о мажорном аллергене пыльцы березы, полученные в ходе фундаментальных исследований. В отличие от традиционных аллерген-специфических иммунотерапий, новая вакцина требует всего 3-5 инъекций, что делает лечение более удобным и доступным для пациентов.

Испытания вакцины против аллергии на пыльцу березы стартовали в прошлом году, в разработке участвовали российские и австрийские ученые, в том числе специалисты из Свердловской области. Аллергологи отмечают, что препарат может быть эффективен и против перекрестной пищевой аллергии, например, на орехи, а предварительные результаты уже показали обнадеживающие данные. В регионе ждут поступления вакцины, поскольку число пациентов с аллергией ежегодно растет.

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В июне и июле 2025 года станут известны первые результаты эффективности новой вакцины против аллергии на пыльцу березы, разработанной Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России. Об этом сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова. «Фактически мы сейчас вошли в начало периода пыления. У нас полностью вакцинированы необходимое количества людей, которые принимают участие в исследовании. В июне уже будет понятно, и в июле, насколько эффективна эта аллерговакцина», — отметила Скворцова. Ее слова приводит ТАСС. Разработанная совместно с Венским медуниверситетом вакцина основана на уникальной рекомбинантной молекулярной конструкции. В ее создании использовались данные о мажорном аллергене пыльцы березы, полученные в ходе фундаментальных исследований. В отличие от традиционных аллерген-специфических иммунотерапий, новая вакцина требует всего 3-5 инъекций, что делает лечение более удобным и доступным для пациентов. Испытания вакцины против аллергии на пыльцу березы стартовали в прошлом году, в разработке участвовали российские и австрийские ученые, в том числе специалисты из Свердловской области. Аллергологи отмечают, что препарат может быть эффективен и против перекрестной пищевой аллергии, например, на орехи, а предварительные результаты уже показали обнадеживающие данные. В регионе ждут поступления вакцины, поскольку число пациентов с аллергией ежегодно растет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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