Sky News: сделка США и Украины не помешает России отстаивать свои интересы

Сделка между Вашингтоном и Киевом по вопросам доступа к украинским природным ресурсам вряд ли помешает России отстаивать свои интересы на международной арене. Об этом сообщает издание Sky News, анализируя недавнее соглашение между США и Украиной о создании двустороннего инвестиционного фонда для восстановления украинской экономики.
«Дональд Трамп, может, и искусный переговорщик, но Москва мастерски защищает свои интересы, и эта сделка по ресурсам, скорее всего, этому не помешает», — отмечает Sky News. По мнению обозревателя издания, достигнутое соглашение даже может сыграть на руку российскому руководству в потенциальных мирных переговорах по окончанию конфликта.
Вашингтон и Киев заключили соглашение о взаимодействии в области недропользования. В соответствии с документом предусматривается создание инвестиционного фонда, чьи ресурсы будут использованы для восстановления Украины. Как отметила вице-премьер Юлия Свириденко, управление фондом будет осуществляться на паритетных началах обеими сторонами. При этом в течение ближайших десяти лет прибыли, полученные фондом, не будут распределяться между его участниками.
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