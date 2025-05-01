Sky News: сделка США и Украины не помешает России отстаивать свои интересы

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Москва продолжит отстаивать свои интересы, несмотря на соглашение о ресурсах между Вашингтоном и Киевом
Москва продолжит отстаивать свои интересы, несмотря на соглашение о ресурсах между Вашингтоном и Киевом Фото:
новость из сюжета
США и Украина подписали сделку по минеральным ресурсам

Сделка между Вашингтоном и Киевом по вопросам доступа к украинским природным ресурсам вряд ли помешает России отстаивать свои интересы на международной арене. Об этом сообщает издание Sky News, анализируя недавнее соглашение между США и Украиной о создании двустороннего инвестиционного фонда для восстановления украинской экономики.

«Дональд Трамп, может, и искусный переговорщик, но Москва мастерски защищает свои интересы, и эта сделка по ресурсам, скорее всего, этому не помешает», — отмечает Sky News. По мнению обозревателя издания, достигнутое соглашение даже может сыграть на руку российскому руководству в потенциальных мирных переговорах по окончанию конфликта.

Вашингтон и Киев заключили соглашение о взаимодействии в области недропользования. В соответствии с документом предусматривается создание инвестиционного фонда, чьи ресурсы будут использованы для восстановления Украины. Как отметила вице-премьер Юлия Свириденко, управление фондом будет осуществляться на паритетных началах обеими сторонами. При этом в течение ближайших десяти лет прибыли, полученные фондом, не будут распределяться между его участниками.

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Сделка между Вашингтоном и Киевом по вопросам доступа к украинским природным ресурсам вряд ли помешает России отстаивать свои интересы на международной арене. Об этом сообщает издание Sky News, анализируя недавнее соглашение между США и Украиной о создании двустороннего инвестиционного фонда для восстановления украинской экономики. «Дональд Трамп, может, и искусный переговорщик, но Москва мастерски защищает свои интересы, и эта сделка по ресурсам, скорее всего, этому не помешает», — отмечает Sky News. По мнению обозревателя издания, достигнутое соглашение даже может сыграть на руку российскому руководству в потенциальных мирных переговорах по окончанию конфликта. Вашингтон и Киев заключили соглашение о взаимодействии в области недропользования. В соответствии с документом предусматривается создание инвестиционного фонда, чьи ресурсы будут использованы для восстановления Украины. Как отметила вице-премьер Юлия Свириденко, управление фондом будет осуществляться на паритетных началах обеими сторонами. При этом в течение ближайших десяти лет прибыли, полученные фондом, не будут распределяться между его участниками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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