В России все данные о спортсменах соберут в одном месте

В России будет создан Национальный центр спортивной медицины на базе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.
«...образовать на базе федерального государственного бюджетного учреждения „Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического агентства“ Национальный центр спортивной медицины», — говорится в документе. Он опубликован на официальном сайте правовой информации.
Новый центр создан для комплексного развития спортивной медицины, укрепления здоровья российских спортсменов и повышения эффективности их медицинского обеспечения. Путин поручил правительству в течение трех месяцев принять меры по созданию и организации работы нового центра. Отмечается, что его деятельность будет финансироваться за счет федерального бюджета и других источников, не запрещенных законодательством.
В начале декабря прошлого года Путин уже поручал кабинету министров создать центр спортивной медицины на базе ФМБА. Тогда он также предложил рассмотреть возможность введения регистра здоровья спортсменов. О проделанной работе требовал сначала отчитаться до 1 февраля 2025 года, а затем отчитываться раз в полгода.
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