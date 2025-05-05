В России все данные о спортсменах соберут в одном месте

В России по указанию Путина создается Национальный центр спортивной медицины
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В России по указу Путина будет создан новый центр спортивной медицины
В России по указу Путина будет создан новый центр спортивной медицины Фото:

В России будет создан Национальный центр спортивной медицины на базе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

«...образовать на базе федерального государственного бюджетного учреждения „Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического агентства“ Национальный центр спортивной медицины», — говорится в документе. Он опубликован на официальном сайте правовой информации. 

Новый центр создан для комплексного развития спортивной медицины, укрепления здоровья российских спортсменов и повышения эффективности их медицинского обеспечения. Путин поручил правительству в течение трех месяцев принять меры по созданию и организации работы нового центра. Отмечается, что его деятельность будет финансироваться за счет федерального бюджета и других источников, не запрещенных законодательством.

В начале декабря прошлого года Путин уже поручал кабинету министров создать центр спортивной медицины на базе ФМБА. Тогда он также предложил рассмотреть возможность введения регистра здоровья спортсменов. О проделанной работе требовал сначала отчитаться до 1 февраля 2025 года, а затем отчитываться раз в полгода.

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В России будет создан Национальный центр спортивной медицины на базе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. «...образовать на базе федерального государственного бюджетного учреждения „Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического агентства“ Национальный центр спортивной медицины», — говорится в документе. Он опубликован на официальном сайте правовой информации.  Новый центр создан для комплексного развития спортивной медицины, укрепления здоровья российских спортсменов и повышения эффективности их медицинского обеспечения. Путин поручил правительству в течение трех месяцев принять меры по созданию и организации работы нового центра. Отмечается, что его деятельность будет финансироваться за счет федерального бюджета и других источников, не запрещенных законодательством. В начале декабря прошлого года Путин уже поручал кабинету министров создать центр спортивной медицины на базе ФМБА. Тогда он также предложил рассмотреть возможность введения регистра здоровья спортсменов. О проделанной работе требовал сначала отчитаться до 1 февраля 2025 года, а затем отчитываться раз в полгода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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