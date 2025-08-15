Американцы гостеприимно встретили журналистов из России на Аляске, где скоро состоится встреча президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом. Представителей прессы угостили сладостями и снеками. Об этом рассказал журналист URA.RU с места событий.
«Мы приехали в пресс-центр, это шатер на территории военной базы на Аляске. Журналисты занимают рабочие места. На входе всем раздали завтраки и сладости», — передает корреспондент.
Российский лидер уже прибыл в Анкоридж. Ранее там разместились представители делегации РФ.
