Корреспондента URA.RU американцы на Аляске угостили сладостями перед встречей Путина и Трампа. Фото, видео

Журналистов из РФ на Аляске угощают сладостями перед саммитом Путина и Трампа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сладости предложили журналистам
Сладости предложили журналистам Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа

Американцы гостеприимно встретили журналистов из России на Аляске, где скоро состоится встреча президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом. Представителей прессы угостили сладостями и снеками. Об этом рассказал журналист URA.RU с места событий.

«Мы приехали в пресс-центр, это шатер на территории военной базы на Аляске. Журналисты занимают рабочие места. На входе всем раздали завтраки и сладости», — передает корреспондент.

Российский лидер уже прибыл в Анкоридж. Ранее там разместились представители делегации РФ. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американцы гостеприимно встретили журналистов из России на Аляске, где скоро состоится встреча президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом. Представителей прессы угостили сладостями и снеками. Об этом рассказал журналист URA.RU с места событий. «Мы приехали в пресс-центр, это шатер на территории военной базы на Аляске. Журналисты занимают рабочие места. На входе всем раздали завтраки и сладости», — передает корреспондент. Российский лидер уже прибыл в Анкоридж. Ранее там разместились представители делегации РФ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...