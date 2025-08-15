ВСУ атаковали многоэтажку в Донецке, есть пострадавшие

ВСУ атаковали многоэтажку в Донецке, есть пострадавшие
Артиллерийский снаряд ВСУ поразил многоквартирный дом города Донецка. Удар пришелся на седьмой этаж здания. Со слов очевидцев при атаке произошли сильные обрушения. 

Под завалами может находиться 18-летняя девушка. Также еще известно об одном пострадавшем мужчине. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на очевидцев.

Ранее украинская атака была также совершена на жилой дом в Донецке. Во время обстрела было повреждено кафе. Один человек погиб.

