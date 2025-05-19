Трамп: Россия и Украина немедленно начнут переговоры

19 мая 2025 в 22:40 Размер текста - 17 +

Трамп остался доволен разговором с Путиным Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп после разговора с президентом России Владимиром Путиным. «Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, именно Москва и Киев должны будут согласовать условия. Это произойдет сразу, «как только это станет возможны». Это заявление он сделал сразу после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Путин и Трамп провели телефонные переговоры. Они длились более двух часов. URA.RU публиковало главные заявления с разговора двух лидеров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп после разговора с президентом России Владимиром Путиным. «Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, именно Москва и Киев должны будут согласовать условия. Это произойдет сразу, «как только это станет возможны». Это заявление он сделал сразу после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Ранее Путин и Трамп провели телефонные переговоры. Они длились более двух часов. URA.RU публиковало главные заявления с разговора двух лидеров.