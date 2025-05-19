Трамп: Россия и Украина немедленно начнут переговоры

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Трамп, пошлины. Создано в Midjourney, евросоюз, санкции, трамп, европа, пошлины
Трамп остался доволен разговором с Путиным Фото:

Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп после разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, именно Москва и Киев должны будут согласовать условия. Это произойдет сразу, «как только это станет возможны». Это заявление он сделал сразу после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Путин и Трамп провели телефонные переговоры. Они длились более двух часов. URA.RU публиковало главные заявления с разговора двух лидеров.

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Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп после разговора с президентом России Владимиром Путиным. «Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, именно Москва и Киев должны будут согласовать условия. Это произойдет сразу, «как только это станет возможны». Это заявление он сделал сразу после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Ранее Путин и Трамп провели телефонные переговоры. Они длились более двух часов. URA.RU публиковало главные заявления с разговора двух лидеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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