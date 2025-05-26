Telegraph: гости «эксклюзивного приема» Трампа пожаловались на ужасный ужин

Ужин для инвесторов в криптовалюту президента США Дональда Трампа назвали хуже еды в самолете. Об этом говорится в материале газеты Telegraph.
«Ужин на мероприятии Трампа для инвесторов в криптовалюту стоимостью 1,7 миллиона долларов с человека... оказался „хуже, чем еда в самолете“, — пишет Telegraph. Прием прошел в гольф-клубе Дональда Трампа в Вирджинии и собрал около 220 гостей. Организаторы называли приглашение на ужин „самым эксклюзивным в мире“. Однако, как отмечают участники, сам Трамп ограничился короткой речью и покинул зал, не ответив на вопросы инвесторов.
Гости раскритиковали поданную еду, отметив, что блюда выглядели непривлекательно, а овощей было крайне мало. Один из присутствовавших сравнил качество ужина с питанием на борту бюджетной авиакомпании Spirit Airlines, подчеркнув, что даже в самолете еда бывает лучше.
Напомним, что ранее Дональд Трамп объявил о запуске собственного мемкоина — OFFICIAL TRUMP. По данным криптобирж, за сутки после старта стоимость токена выросла в четыре раза, а объем торгов превысил десять миллиардов долларов.
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