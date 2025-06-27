Мобилизованных участников СВО предупредили о риски потерять выплаты

Мобилизованные военнослужащие, которые самовольно покинули часть, стали фигурантами уголовных дел, находятся под дисциплинарным арестом или были задержаны по подозрению в совершении тяжких преступлений, лишаются права на получение ежемесячных социальных выплат. Это следует из приказа министра обороны РФ.
Согласно приказу, поправки внесут во второй абзац пункта 2 приказа министра обороны РФ от 19 декабря 2022 года №780 «Порядок осуществления ежемесячной социальной выплаты гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации».
В документе также отмечается, что граждане, мобилизованные на военную службу, имеют право на получение полной ежемесячной социальной выплаты за периоды, когда в их отношении был вынесен оправдательный приговор, прекращено уголовное преследование или отменен приказ командования о самовольном оставлении воинской части либо места службы по реабилитирующим основаниям. Аналогичное право предоставляется при освобождении из-под дисциплинарного ареста, стражи или домашнего ареста, если соответствующие решения принимались по основаниям, предусматривающим реабилитацию.
Ранее в Челябинской области также были изменены правила предоставления единовременных выплат мобилизованным и заключившим контракт: с 2024 года на поддержку могут рассчитывать бойцы, поступившие на службу не раньше 1 января. Кроме того, регион расширил меры соцподдержки, выделив дополнительные средства на обучение членов семей участников СВО.
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