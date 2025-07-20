В Британии предупредили о последствиях для ВСУ на фоне успехов российской армии

Аналитик Меркурис: успехи ВС РФ могут привести к краху фронта ВСУ
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Меркурис отметил, что украинские власти ограничивают информацию об успехах ВС РФ
Меркурис отметил, что украинские власти ограничивают информацию об успехах ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Достижения российских войск в рамках спецоперации способны привести к краху линии фронта и вынудить ВСУ к масштабному отходу с занимаемых рубежей. Об этом сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Давление россиян постоянно усиливается, и они (украинцы. — прим. URA.RU) признают, что у русских слишком много танков, снарядов и боеприпасов, чтобы они могли их сдержать», — рассказал аналитик в эфире YouTube-канала The Duran. Он заключил, что украинские власти стремятся ограничить поступление информации с фронта, чтобы не допустить паники и дезертирства среди военнослужащих.

По словам Меркуриса, официальные заявления о сбитых дронах и ракетах все чаще не соответствуют действительности. Киев готов идти на любые меры для поддержания информационного вакуума, опасаясь утечки реальных данных о ситуации на линии соприкосновения.

Ранее российские войска усилили наступление сразу на нескольких направлениях — в Запорожской области, на константиновском и краснолиманском участках, а также в районе Покровска. Они расширили подконтрольные территории и закрепились в стратегически важных населенных пунктах. 

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Достижения российских войск в рамках спецоперации способны привести к краху линии фронта и вынудить ВСУ к масштабному отходу с занимаемых рубежей. Об этом сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис. «Давление россиян постоянно усиливается, и они (украинцы. — прим. URA.RU) признают, что у русских слишком много танков, снарядов и боеприпасов, чтобы они могли их сдержать», — рассказал аналитик в эфире YouTube-канала The Duran. Он заключил, что украинские власти стремятся ограничить поступление информации с фронта, чтобы не допустить паники и дезертирства среди военнослужащих. По словам Меркуриса, официальные заявления о сбитых дронах и ракетах все чаще не соответствуют действительности. Киев готов идти на любые меры для поддержания информационного вакуума, опасаясь утечки реальных данных о ситуации на линии соприкосновения. Ранее российские войска усилили наступление сразу на нескольких направлениях — в Запорожской области, на константиновском и краснолиманском участках, а также в районе Покровска. Они расширили подконтрольные территории и закрепились в стратегически важных населенных пунктах. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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