Захарова увидела развитие сатанизма во Франции после желания отменить важные даты

МИД: Франция готова пожертвовать Днем Победы и религией
© Служба новостей «URA.RU»
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Заявление Захаровой связано с желанием Франции отменить День Победы во Франции
Заявление Захаровой связано с желанием Франции отменить День Победы во Франции Фото:

Франция готова пожертвовать религией и Днем Победы над нацистской Германией. Все это связано с социально-экономическим кризисом в стране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Французам предложена отмена в годичном трудовом календаре двух праздничных дней: Дня Победы (отмечается в Европе 8 мая) и Светлого Понедельника (во французской католической традиции — „Понедельника Пасхи“), которые доселе были во Франции нерабочими», — указала Захарова в своем telegram-канале. Также она заявила, что «сатанизм прогрессирует». По ее словам, отмена Светлого Понедельника было делом времени, после церемонии открытия Олимпиады в Париже.

Ранее сообщалось, что во Франции планируется повышение налоговой нагрузки. Об этом заявил премьер-министр Франсуа Байру. Он также отметил, что в 2026 году размер пенсий и других социальных выплат останется на уровне предыдущего года и не будет скорректирован с учетом инфляции.

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Франция готова пожертвовать религией и Днем Победы над нацистской Германией. Все это связано с социально-экономическим кризисом в стране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Французам предложена отмена в годичном трудовом календаре двух праздничных дней: Дня Победы (отмечается в Европе 8 мая) и Светлого Понедельника (во французской католической традиции — „Понедельника Пасхи“), которые доселе были во Франции нерабочими», — указала Захарова в своем telegram-канале. Также она заявила, что «сатанизм прогрессирует». По ее словам, отмена Светлого Понедельника было делом времени, после церемонии открытия Олимпиады в Париже. Ранее сообщалось, что во Франции планируется повышение налоговой нагрузки. Об этом заявил премьер-министр Франсуа Байру. Он также отметил, что в 2026 году размер пенсий и других социальных выплат останется на уровне предыдущего года и не будет скорректирован с учетом инфляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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