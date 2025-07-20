Франция готова пожертвовать религией и Днем Победы над нацистской Германией. Все это связано с социально-экономическим кризисом в стране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Французам предложена отмена в годичном трудовом календаре двух праздничных дней: Дня Победы (отмечается в Европе 8 мая) и Светлого Понедельника (во французской католической традиции — „Понедельника Пасхи“), которые доселе были во Франции нерабочими», — указала Захарова в своем telegram-канале. Также она заявила, что «сатанизм прогрессирует». По ее словам, отмена Светлого Понедельника было делом времени, после церемонии открытия Олимпиады в Париже.
Ранее сообщалось, что во Франции планируется повышение налоговой нагрузки. Об этом заявил премьер-министр Франсуа Байру. Он также отметил, что в 2026 году размер пенсий и других социальных выплат останется на уровне предыдущего года и не будет скорректирован с учетом инфляции.
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