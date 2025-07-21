Увеличилось число погибших при крушении самолета в Бангладеше

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Самолет в Бангладеш упал на школу, погибло около 20 человек
Самолет в Бангладеш упал на школу, погибло около 20 человек Фото:

В столице Бангладеш, Дакке, число погибших при крушении учебного самолета F-7 BGI достигло 18 человек, еще 164 получили ранения. Об этом сообщает Межведомственная служба по связям с общественностью (ISPR) Бангладеш.

«По данным Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR), учебный самолет ВВС Бангладеш врезался в здание школы и колледжа Milestone в Уттаре, в результате чего погибли 18 человек», — сообщил Prothomalo со ссылкой на данные ISPR. Еще 164 человек получили ранения.

В ISPR уточнили распределение пострадавших по медицинским учреждениям: в больницу «Дружба Кувейта» доставлены восемь раненых, в Национальном ожоговом институте находятся 70 пострадавших (двое из них скончались), в военном госпитале CMH-Dhaka — 14 раненых и 11 погибших. Кроме того, в больнице «Уттара Лубна» оказана помощь 11 пострадавшим, здесь же зафиксировано два случая гибели. В «Уттара Модерн» находятся 60 раненых и один погибший, в «Уттара Кресент» — один пострадавший.

Ранее сообщалось, что самолет ВВС Бангладеш рухнул на здание школы и колледжа Milestone в районе Уттара через несколько минут после вылета с аэродрома. Воздушное судно выполняло учебный полет и потерпело крушение вскоре после взлета. Причины трагедии выясняются, на месте работают экстренные службы и представители военного командования страны.

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В столице Бангладеш, Дакке, число погибших при крушении учебного самолета F-7 BGI достигло 18 человек, еще 164 получили ранения. Об этом сообщает Межведомственная служба по связям с общественностью (ISPR) Бангладеш. «По данным Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR), учебный самолет ВВС Бангладеш врезался в здание школы и колледжа Milestone в Уттаре, в результате чего погибли 18 человек», — сообщил Prothomalo со ссылкой на данные ISPR. Еще 164 человек получили ранения. В ISPR уточнили распределение пострадавших по медицинским учреждениям: в больницу «Дружба Кувейта» доставлены восемь раненых, в Национальном ожоговом институте находятся 70 пострадавших (двое из них скончались), в военном госпитале CMH-Dhaka — 14 раненых и 11 погибших. Кроме того, в больнице «Уттара Лубна» оказана помощь 11 пострадавшим, здесь же зафиксировано два случая гибели. В «Уттара Модерн» находятся 60 раненых и один погибший, в «Уттара Кресент» — один пострадавший. Ранее сообщалось, что самолет ВВС Бангладеш рухнул на здание школы и колледжа Milestone в районе Уттара через несколько минут после вылета с аэродрома. Воздушное судно выполняло учебный полет и потерпело крушение вскоре после взлета. Причины трагедии выясняются, на месте работают экстренные службы и представители военного командования страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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