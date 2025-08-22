Секрет молодости: косметолог раскрыла, как избежать раннего появления морщин на лице

Пренебрежение защитой от солнца, неправильный уход за кожей и вредные привычки значительно ускоряют появление морщин на лице. Об этом рассказала врач-косметолог клиники «СМ-Косметология» Яна Катина. По ее словам, ежедневное использование солнцезащитных средств, сон в правильной позе, а также контроль за мимикой помогают избежать преждевременного появления морщин.
«Ультрафиолетовые лучи — главные разрушители коллагена и эластина, белков, отвечающих за упругость и плотность кожи. Они вызывают фотостарение: глубокие морщины, пигментные пятна, сухость и потерю тонуса. Поэтому использование SPF должно стать ежедневным ритуалом, даже если вы находитесь в помещении у окна или едете в транспорте», — объяснила Катина в беседе с "Газетой.ру".
Также она рассказала, что к ранним морщинам приводит сон лицом в подушку или на боку из-за трения. Для профилактики эксперт рекомендует спать на спине и выбирать наволочки из шелка или сатина, которые снижают уровень трения.
Также негативно влияет на кожу постоянный прищур глаз и активная мимика. Эти действия провоцируют формирование мимических морщин — «гусиных лапок», межбровных складок и горизонтальных линий на лбу. Катина советует носить очки с качественным UV-фильтром, следить за выражением лица и своевременно обращаться к офтальмологу при ухудшении зрения.
Еще одной ошибкой, по мнению эксперта, является неправильное очищение кожи, особенно вечером. Остатки косметики закупоривают поры, а агрессивные средства разрушают защитный барьер кожи, ускоряя ее обезвоживание и старение. Косметолог рекомендует проводить двухэтапное очищение мягкими средствами и не злоупотреблять скрабами.
Отдельно Катина предостерегла от курения и злоупотребления алкоголем. По ее словам, эти привычки сильно ухудшают качество кожи. В случае отказа от курения она советует усилить уход за кожей с помощью антиоксидантов и стимуляторов коллагена после консультации со специалистом.
Ранее специалисты отмечали, что кожа часто первой сигнализирует о внутренних изменениях организма, проявляясь пигментными пятнами, сосудистой сеткой или сухостью. Для профилактики и лечения подобных проявлений, включая фотостарение, врачи рекомендуют регулярное использование солнцезащитных средств, а также комплексный уход и своевременное обращение к дерматологу при появлении новых симптомов.
