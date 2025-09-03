Медведев назвал еще одну причину спецоперации

Одной из предпосылок начала специальной военной операции стала возникшая «трещина» в системе международных отношений, сформировавшейся после Второй мировой войны. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
«Этот миропорядок дал трещину в широком смысле этого слова, и все это, в конечном счете, привело к специальной военной операции. Когда уроки большой кровавой войны были забыты, память павших была предана забвению, а на передний план были выставлены ценности, абсолютно неприемлемые для большинства людей на нашей планете», — написал Медведев в своем telegram-канале.
Заявление зампреда Совбеза РФ прозвучало во время встречи с участниками поискового отряда «Волонтерская рота» и представителями движения «Молодая гвардия единой россии» в военно-патриотическом лагере имени Ф. М. Охлопкова. Медведев также подчеркнул, что в Российской Федерации, в отличие от ряда других государств, уделяется большое внимание сохранению исторической памяти о событиях Второй мировой войны.
Ранее президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в наличии перспектив для урегулирования конфликта на Украине, отметив, что видит «свет в конце тоннеля». В то же время глава государства подчеркнул, что Россия сохраняет готовность добиваться поставленных целей с помощью военных средств. Российский лидер также заметил, что в администрации главы Белого дома Дональда Трампа также заметно искреннее желание найти решение по украинскому вопросу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.