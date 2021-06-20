Наука еды и неделя устойчивого развития

В понедельник послушаем лекцию о том, как новые технологии меняют индустрию еды Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Новая рабочая неделя встречает нас отличной погодой и не менее отличной подборкой рекомендаций URA.RU, которые пройдут в онлайн-формате в понедельник, 21 июня. Лекции, дискуссии, концерты и кино — всё, чтобы сделать ваш день лучше и познавательнее в нашей новой Афише:

Что сделать утром

С 21 по 27 июня в 10:00 стартует Неделя устойчивого развития. В этом году она пройдет в шестой раз в онлайн-формате. Для участников своим опытом и наработанными лучшими практиками поделятся представители корпоративного сектора, отраслевых и профессиональных объединений, вузов и бизнес-школ — все те, кто определяет повестку устойчивого развития, задает тренды развития устойчивой деловой практики в стране и мире. Участие бесплатное.

Что сделать днем

В обед будем не только употреблять, но и изучать еду. В сети появилась лекция института Стрелка «Наука еды: как технологии меняют фуд-индустрию». Эксперты расскажут о новых технологиях на всех этапах производства пищи и том, способны ли они решить глобальные проблемы и изменить наши вкусовые предпочтения.

Что сделать вечером

В 21:00 можно посетить онлайн концерт Государственного симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижёр — Элиаху Инбал. Прозвучит одно из самых известных сочинений Людвига Ван Бетховена — Симфония №7. Также в программе — программное сочинение Гектора Берлиоза «Гарольд в Италии», где партию солирующего альта исполнит маэстро Юрий Башмет.

Вечером посмотрим необычное видео. Супружеская пара знаменитостей — Орландо Блум и Кэти Перри, снялись в короткометражном фильме в роли борцов за свободу и демократию из будущего. Ролик идёт всего одну минуту — он вышел на канале RepresentUs и показал постаревших Блум и Перри в роли самих себя, отправляющих послание в прошлое о важности демократии. Режиссёром короткометражки выступил Джейк Кэздан, снявший «Очень плохую училку» и «Джуманджи: Новый уровень».